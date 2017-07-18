5 milyar dolarlık ‘Taht Oyunları’

Yayınlandığı günden beri senaryosu, karakterleri ve müzikleri ile ilgi uyandıran, dünyaca ünlü Game of Thrones (Taht Oyunları) yarattığı ekonomi ile de dikkat çekiyor. Gazete Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre ABD’li HBO kanalının 2011 yılında seyirciyle buluşturduğu fenomen dizi, 170 ülkede yayınlanırken, HBO’nun gelirlerini de son beş sene içinde yüzde 35 artışla 5 milyar dolara yükseltti. Bu sene daha yüksek gelir elde etmesi beklenen ABD’li kanalın, 2017’nin ilk çeyreğindeki gelirleri yüzde 22 arttı ve 1.6 milyar dolar oldu. Çekimleri 3 kıtada yapılan ve 7’nci sezonunun ilk bölümü ülkemizde dün yayınlanan dizinin, bölüm başına maliyeti de bu sene yüzde 66 artışla 10 milyon dolara çıktı. İlk sezonundan beri izleyici sayısını yüzde 147 artıran Game of Thrones, 2016 yılında 23 milyon kişi tarafından seyredildi. HBO’nun online abone sayısı son 5 yıl içinde yüzde 44 artışla yaklaşık 1 milyon kişiye ulaşırken, 26 Haziran 2016 günü yayınlanan dizinin final bölümünü 8.9 milyon kişi aynı gün izledi.

ÜCRETTE TAHTI ELE GEÇİRDİLER

Game of Thrones’un oyuncuları bölüm başına aldığı ücretle rekor kırdı. Dizinin 5 başrol oyuncusu, bu sezon bölüm başına ortalama 2.6 milyon dolar alacak. Böylece dizide taht mücadelesi veren oyuncular, televizyon tarihinin rekoru olan ve son sezonunda bölüm başına 1 milyon dolar ücret alan Friends’in oyuncularını tahtından etti. Bu sezon 7, gelecek sezon 6 bölümden oluşacağı açıklanan dizinin oyuncuları, toplam 34 milyon dolar kazanç elde edecek.

Dizinin senaryosunu oluşturan “Buz ve Ateşin Şarkısı” (A Song of Fire and Ice)” kitabının yazarı George R.R. Martin’in, HBO ile yıllık 15 milyon dolarlık anlaşması bulunuyor. 68 yaşındaki ABD’li yazar, kitabın diğer gelirlerinden de 10 milyon dolar gelir sağlıyor.

2011’de ilk sezonunu 9.3 milyon kişinin seyrettiği Game of Thrones’u, 2016’da resmi rakamlara göre 23 milyon kişi izledi. Dizinin yeni sezonunu sadece ABD’de 10 milyon kişinin korsan sitelerden izleyeceği tahmin ediliyor.

DİZİDE EN ZENGİN GERÇEKTE EN AZ KAZANAN

Dizide en zengin karakterlerden Jaime Lannister’ı canlandıran Waldau, yıllık en az kazanan başrol oyuncusu oldu. 5 oyuncu son sezonda bölüm başına 1 milyon dolar almak için aralarında anlaştı.

Emilia Clarke (Khaleesi): 15.7 MİLYON DOLAR

Kit Harington (Jon Snow): 15.7 MİLYON DOLAR

Peter Dinklage (Tyrion Lannister): 15.7 MİLYON DOLAR

Lena Headey (Cersei Lannister): 15.7 MİLYON DOLAR

Nikolaj C. Waldau (Jaime Lannister): 12 MİLYON DOLAR

SAHNELERİN ÇEKİLDİĞİ ÜLKELERE TURİST YAĞDI

Game of Thrones, sahnelerinin çekildiği ülkelere de önemli katkı yaptı. İzlanda, İspanya, Hırvatistan ve Kuzey İrlanda’yı ziyaret eden turist sayısı arttı. Pastadan en büyük payı kapan Kuzey İrlanda, Belfast’ta çekilen sahneler sayesinde kasasına 100 milyon dolar koydu. Hırvatistan’ın, Dubrovnik ve Split başta olmak üzere çeşitli yerlerinde çekilen sahneler, Balkan ülkesine yıllık yüzde 10 artışla 12 milyon turist çekti. Sadece Dubrovnik yıllık 10 milyon dolar ek gelir elde etti.

Çekimleri İzlanda’da yapılan sahneler ise, İzlanda otellerinin online tatil sitelerindeki aranma oranını yüzde 250 artırdı ve 330 bin nüfuslu ülkeye 1.3 milyon turist getirdi. Ünlü dizi, İspanya’nın güneyindeki 18 bin nüfuslu Osuna Köyü’nün de turist sayısını yüzde 75 artırdı.