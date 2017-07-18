Forex piyasasında kaç kişi kaldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vahdettin Ertaş'ın verdiği bilgiye göre kaldıraçlı işlemlerin gerçekleştirildiği foreks piyasasında şubat ayından bugüne kadar gerçekleştirilen bir dizi düzenleme sonucu sektörde konsolidasyon yaşanırken, yatırımcı sayısı ve işlem hacminde de "önemli miktarda" azalış kaydedildi.

Foreks piyasasına getirilen 50 bin lira asgari teminat ve yüzde 10 kaldıraç sınırı sonrası yatırımcıların yurt dışına yönelebileceği tereddütleri artmıştı. Bakanlar Kurulu'nun 3 Temmuz'da aldığı karar ile yurt içinde yerleşik kişilerin yurt dışı foreks piyasalarında işlem yapmalarının önüne set çekilmişti.

YATIRMCI SAYISI DA İŞLEM HACMİ DE DÜŞTÜ

SPK Başkanı Ertaş, yapılan tebliğ değişikliği sonrasında foreks piyasasında günlük işlem hacminin 44 milyar TL’den yaklaşık 9-10 milyar TL’ye, açık pozisyon taşıyan yatırımcı sayısının da 21 bin 679’dan 6 bin 487’ye gerilediğini bildirdi.

Ertaş, "Değişiklik öncesi 19,6 milyar TL olan açık pozisyon tutarı ise 8 milyar TL bandında dalgalanmakta olup düşüş yüzde 50 civarındadır. 10 Şubat'ta 1 milyar 45 milyon TL olan Takasbank'ta tutulan teminat toplamı ise 10 Temmuz itibarıyla 900 milyon TL'ye geriledi." dedi.

Vahdettin Ertaş, yapılan düzenlemelerin en önemli etkisinin işlem hacmi üzerinde olduğunu belirterek, halihazırda 43 kurumun foreks işlemi yapmak üzere SPK tarafından yetkilendirildiğini, getirilen sınırlama sonrası 2 aracı kurumun faaliyetlerini geçici olarak durdurduğunu, 2 yetkili kurumun da faaliyetlerini tamamen sonlandırmak üzere başvurduğunu söyledi.

Bir aracı kurumun da faaliyetlerini sona erdirmek için kurula başvuru yapacağını duyurduğunu ancak henüz resmi başvurunun kendilerine gelmediğini bildiren Ertaş, şöyle devam etti:

"Faaliyetlerin sonlandırılması sürecinde kurumların müşterileriyle mutabakatlaşması, açık olan pozisyonların belirli bir süre içinde kapatılması veya başka bir kuruma taşınması gerektiğinden süreçler uzun olabilmektedir. Kurumlarımızın bu süreçleri sağlıklı bir şekilde tamamlamalarını bekliyoruz. Biz de sürecin yakından takipçisiyiz. Karlılığını tek bir faaliyete bağlamış kurumların sektörden çıkmalarını doğal bir durum olarak değerlendiriyoruz."

SPK Başkanı Ertaş, 2017 Ocak-Mart döneminde sektörde yatırımcı sayısına göre ağırlıklandırılmış kar zarar oranlarının yüzde 23-77 iken, nisan-haziran döneminde yüzde 32-68 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Ertaş, "Bu oranların döviz ve emtia fiyatlarındaki dalgalanmalardan da etkilendiğini dikkate almakla beraber kazanç oranının yüzde 23’den yüzde 32’ye çıkması, düzenlemenin geçtiğimiz kısa dönemde bile yatırımcılar açısından yararlı sonuçlar ortaya koyduğunu göstermektedir. Daha sağlıklı değerlendirme yapmak için önümüzdeki aylarda da bu oranları izlemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Forex

forex düzenlemeleri

Forex piyasası