Üç sektör ilk kez bir arada

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, CNR Holding ve Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği’nin 20-23 Eylül 2017 tarihleri arasında İstanbul CNR Expo Yeşilköy’de düzenleyeceği CNR Food İstanbul ve CNR Ambalaj İstanbul fuarları ile Ev Dışı Tüketim Ürünleri ve Tedarikçilerinin buluşması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Toplam 80 bin metrekarelik alanda, 8 salonda düzenlenen bu büyük organizasyon, 84 ülkeden 65 bin ziyaretçiyi sektörle buluşturarak ihracatın gelişmesine önemli katkı sağlayacak.

Gıda toptancıları, zincir marketler, tekil ve zincir otel, restoran, cafe, yemek ve catering şirketleri gibi kurumların işletme sahipleri satın almacıları, şefleri tarafından yoğun ilgi görecek olan organizasyonun ticari hacmi de yüksek olacak.

Ev Dışı Tüketim Derneği’nin (ETÜDER) CNR Food İstanbul fuarına verdiği destekle çok daha güçlü bir fuar gerçekleştireceklerine vurgu yapan İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zekeriya Mete, “Türkiye’de ilk kez gıda, ev dışı tüketim tedarikçileri ve ambalaj sektörlerinin eş zamanlı olarak buluşmasının ekonomimize önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Fuarımızda 60 bin metrekare alanda 1000’in üzerinde markanın katılımıyla, 35 bin profesyoneli ağırlamayı hedefliyorduk fakat ETÜDER’in de katılımıyla fuarı büyütme kararı aldık. 80 bin metrekare alanda 1500’ün üzerinde markayı ve 65 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayacağız” dedi.

EN KAPSAMLI ALIM HEYETİ ORGANİZASYONU

CNR Food İstanbul’da Türkiye’nin en kapsamlı alım heyeti organizasyonlarından birinin de düzenleneceğine dikkat çeken Zekeriya Mete, “İtalya, Almanya, İngiltere, Yunanistan, İran, Irak, Libya, Birleşik Arap Emirlikleri, Sudan, Cezayir, Tunus, KKTC, Azerbaycan, ve Rusya’nın yanı sıra, sektörün hedef pazarlarından olan MENA bölgesinin de aralarında olduğu, 84 ülkeden ziyaretçi ve VIP alım heyetlerini ağırlayacağız. Fuarlara gelen iş insanları gittikleri ülkeye ekonomik ve turizm açısından katkı sağlıyor. Son yıllarda Avrupa’nın 3. dünya ve Müslüman ülkelere uygulamış olduğu vize politikalarından dolayı

Avrupa’daki birçok fuar kan kaybediyor. Uzun yıllar tüm gıda sektörünü tek çatı altında toplayan, başarılı bir fuar organizasyonu yapmayı arzuladık. Bu arzumuzu, CNR Food İstanbul ile hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

GÜÇ BİRLİĞİ EDT İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Üç sektörün tek çatı altında birleşmesinin çok büyük bir güç birliği oluşturacağını vurgulayan Ev Dışı Tüketim Derneği Başkanı Melih Şahinöz, “Hep beraber bu çıtayı en yukarılara taşımak ve İstanbul’da Sial Paris, Anuga Köln, Gulfood Dubai fuarları gibi hatta onlara rakip, uluslararası bir fuar yapmak için var gücümüzle çalışacağız. Son 4 yıldır CNR Expo Yeşilköy’de düzenlediğimiz Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri fuarında, 1500 marka ve 162 bin ziyaretçi ağırladık.

CNR Food ağırlıklı olarak ihracat yapan Türk şirketlerinin katıldığı bir fuar olacak. Dolayısıyla ziyaretçilerini ağırlıklı olarak yerli ve yabancı ithalatçılar oluşturacak. EDT Tedarikçiliği sektörü, dünyanın her tarafında lokal bir iş. CNR Food fuarı Türkiye’de bir ilke imza atarak Ev Dışı Tüketim Tedarikçiliği sektörünü ihracat ile tanıştıracak. Bu güç birliğinden hem sektör hem de ülkemiz için önemli fırsatlar çıkaracağımıza inanıyorum” dedi.

Bu büyük organizasyonun zamanlama olarak da sektöre yeni bir soluk getireceğini belirten Şahinöz; “Fuarı ilk defa yaz sezonu öncesinde değil, sonrasında yapıyor olacağız. Bu sayede hem katılımcılar hem de ziyaretçiler için iyi bir değişim yaşanacak. Nispeten düşük bir sezon olacağı için, daha önce işlerinin yoğunluğu sebebiyle fuarımızı ziyarete gelemeyen Güney ve Ege sahillerindeki tekil ve zincir otel, restoran, cafe, yemek ve catering şirketleri gibi kurumların işletme sahipleri satın almacıları şeflerinin de katılımlarının güçlü olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla ziyaretçi sayımız da artacak” dedi.

CNR EXPO Yeşilköy

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği