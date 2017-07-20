Mehmet Şimşek açıklamayı Twitter hesabından Bloomberg Türkiye Şefi, gazeteci Benjamin Harvey'in paylaşımına istinaden yaptı.

— Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 20, 2017

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt ve Zeit, dün yaptıkları haberlerde Türkiye'nin kara listesinde Alman firmaları olduğunu iddia etmişti.

İddiaya göre, Almanya Federal Suç Dairesi’ne Türkiye tarafından iletilen ve teröre destek vermekle suçlanan firmaların olduğu listede Daimler, BASF gibi firmalar yer alıyordu.

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