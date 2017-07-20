Mehmet Şimşek
İŞ-YAŞAM

Alman yatırımcıları memnuniyetle karşılarız

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin Daimler ve BASF'ı soruşturduğu haberinin gerçeği yansıtmadığını, Alman yatırımcıları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

20 Temmuz 2017 Perşembe, 14:02:17 Güncelleme: 14:11:28 HABERTURK.COM

Mehmet Şimşek açıklamayı Twitter hesabından Bloomberg Türkiye Şefi, gazeteci Benjamin Harvey'in paylaşımına istinaden yaptı.

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt ve Zeit, dün yaptıkları haberlerde Türkiye'nin kara listesinde Alman firmaları olduğunu iddia etmişti.

İddiaya göre, Almanya Federal Suç Dairesi’ne Türkiye tarafından iletilen ve teröre destek vermekle suçlanan firmaların olduğu listede Daimler, BASF gibi firmalar yer alıyordu.

 

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