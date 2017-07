Kurban Bayramına az bir süre kala Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı düve (yavrulamamış dişi sığır) kesiminin yasaklandığını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama sonrası besiciler tarafından da birer birer açıklamalar gelmeye başladı. Bir taraf yasağın zamanlamasını eleştirirken diğer bir taraf ise yasağın olması gerektiğini savunuyor.



Emin Hayvancılık Et Gıda Sanayi ve Ticaret İthalat İhracat Ltd.’in sahibi Mehmet Emin Arslan, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Bülent Tunç ve Konya Kırmızı Et Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nazif Karabulut, düve kesim yasağını ve kurbanlık fiyatlarını haberturk.com'a değerlendirdi.

"DAMIZLIĞA ELVERİŞLİ OLAN HAYVANI KİMSE KESİME VERMEZ"



Emin Hayvancılık Et Gıda Sanayi'nin sahibi Mehmet Emin Arslan, mevcutta zaten düve kesiminin yasak olduğunu ama dişi hayvanların kesilebildiğini açıkladı.

Arslan, "Bakanlığın yapmak istediği durum şu, mevcut damızlığa uygun düvelerin kesilmesini engellemek. Sütten çıkmış, süt verimi olmayan ya da damızlığa elverişli olmayan dişi hayvanlar zaten kesime gitmek zorunda. Şimdi beside bulunan düveler damızlığa elverişli değil. Uygulanan sistem ve algılanan durum farklı çıkıyor. Bu yasak yanlış algılanıyor, gerek kurban kesecek olan vatandaşımız gerekse hayvan sahipleri rahat olsunlar. Damızlığa elverişli olmayan hayvanlar kesime gidecek. Damızlığa elverişli olan hayvanı ise kimse kesime vermez zaten. Çünkü onların fiyatı diğerlerine göre daha yüksek."



Arslan, kurban fiyatları ile ilgili beklentisini de şöyle açıkladı:



"Kurbanda beklenen canlı kilo fiyatları 22 ile 25 lira arasında. Ortalama 400 kg canlı hayvanın ortalama fiyatı 10 bin lira civarına geliyor. Ama küçükbaşlarda bu yıl sıkıntıya girdik. Küçükbaş kurbanlıklarda fiyatlar çok yükseldi. Küçükbaş hayvanlar ortalama yaklaşık 50 kg gelse bin 200 ile bin 600 lira arasında değişiyor"



"KARAR DOĞRU ZAMANLAMA YANLIŞ"



Konya Kırmızı Et Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nazif Karabulut, düve kesiminin yasaklanmasının doğru olduğunu, herkesin düve kesimine karşı olduğunu fakat bu yasağın zamanlamasının yanlış olduğunu belirtti.

Karabulut, "Düve kesilmesine biz de karşıyız. Düve doğum yaptığı zaman ülke ekonomisine katkı olur. Ama kurbana yakın zamanda yasaklanması uygun değil. 2017 yılının ocak ayında denilseydi ki "Biz düve kesimini yasaklıyoruz, kurban da sattırmayacağız" doğruydu. Şimdi kurbana 50 gün kalmış, böyle denildiği anda üretici ne yapacak? Teori bakımından doğru, düve kesimi yasaklanması lazım, yıllardır söylüyoruz bunu. Ama kurbana 50 gün varken açıklanması doğru değil" dedi.



Düve kesiminin yasaklanmasında uygulama yöntemlerine de değinen Karabulut, "Yasak ne derece uygulanır uygulanmaz bilemiyorum. Hayvan pazarlarında, belediyenin kontrollü olduğu yerlerde sattırılamaz, işletmelerde ise bu yasak pek uygulanamaz" diye konuştu.



"KURBANLIK FİYATLARI YÜKSELİR"



Karabulut, düve kesiminin yasaklanması ile birlikte kurbanlık fiyatlarının artacağını belirtti. Burada arz talep dengesinin belirleyici olacağını kaydeden Karabulut, "Büyükbaş alıcısının küçükbaşa yönelmesi durumunda fiyatın çok yükseleceğini sanmıyorum. Çünkü yeteri kadar küçükbaş var. Yani kurbanlıktaki dana fiyatları artar." dedi.



"FİYATLAR ARTMAYACAK, DÜŞEBİLİR BİLE"



Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Bülent Tunç, düve kesimi yasağının yeni olmadığını birkaç senelik bir durum olduğunu açıkladı. Damızlık vasfını yitirmememiş hayvanın kesilmesinin doğru olmadığını belirten Tunç, "Bu vasfı yitirmiş hayvanlarda bu belgeyi aldıkları zaman kesebilir. Bunda bir sorun yok. Öte yandan ırkı ve kalitesi iyi olmayan dişi hayvanlar da var. Damızlık olabilecek vasıfta da olsalar damızlık olarak beslenmesi bir katkı sağlamıyor" dedi.



Fiyatlarla ilgili olarak bir sorun olmayacağını belirten Tunç, "Besiciler hazırlığını yapmış vaziyette. Vatandaşın endişe içerisinde olmaması lazım. Geçen seneki fiyatlarla hemen hemen aynı fiyatlarda. Bu sene ithalat ile ilgili kararname çıktıktan sonra bırakın yükselmeyi düşme gibi bir ihtimal var. Düşmese bile aynı fiyata satılır. Keseceğimizden fazla kurbanımız var. Kurban kalmadı fiyatlar yüksek gibi laflara inanmasınlar. Kurban pazarlarımız buna hazırlığını yapıyor. Geçen sene canlı baskül kilogramı 18 lira ila 20 lira arasında satılıyordu. Bu yıl da fiyatlar aynı olacaktır" açıklamalarında bulundu.

FAZLA SIKINTI OLMAZ

Öte yandan Anadolu Ajansı'na konuşan Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (ETBİR) Derneği Başkanı Ahmet Yücesan, ramazan ayında yükselen toptan kırmızı et fiyatlarının, temmuzdan itibaren kilogramda 3 ila 5 lira civarında düştüğünü belirterek, düşüşün eylül ayına kadar sürmesini beklediklerini, bu yüzden yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık fiyatlarında önemli artış öngörmediklerini ifade etti.

Yücesan, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'na kadar fiyatlar bu haliyle devam eder. Çünkü Et ve Süt Kurumu'nun aldığı tedbirler ve ithalat kararı var. Rutin şartlarda bu durum kurbana kadar sürer. En az 45 gün bu durağanlık sürer ve fiyatlarda bir yükseliş olmaz. Kurbanlık mal, hayvancının stoğunda ayrı bekleyen bir üründür. Şu anda üreticinin elinde yeterli stok var. Bakanlık da 'eğer herhangi bir eksiklik olursa bizim elimizde ithalat yetkimiz var, bu yetkiyi kullanırız' diyor. Bu yüzden kurbanlık fiyatları konusunda çok fazla sıkıntı olacağını sanmıyorum."

düve kesimi yasağı

düve kesimi yasaklanması

kurban fiyatları 2017

Kurban fiyatları