Kapalıçarşıda 3.53 liradan alınan dolar 3.53 liradan satılıyor. 4.10 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 4.11 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3.52 lira, eurounun satış fiyatı ise 4.08 lira olmuştu.

PİYASALAR NE DURUMDA?

Öte yandan yurt içi piyasalar, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in bugünkü Türkiye değerlendirmesini bekliyor.

ABD'de siyasi gündemin ilk sıralarda yerini koruması küresel piyasalarda risk iştahını azaltırken, New York borsası, dün günü karışık seyirle tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,13 düşüşle, Standard & Poor's 500 endeksi yüzde 0.02 kayıpla, Nasdaq Teknoloji endeksi ise yüzde 0.08 artışla günü kapattı.

Analistler, bugün ABD'de veri akışının zayıf olduğunu ancak gelecek hafta gündemin hem ekonomi hem de siyasi açıdan yoğun geçeceğini belirtti. Gelecek hafta ise ekonomi tarafında ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı, siyasi tarafta da ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Trump Jr. ile damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in Rusya soruşturması kapsamında Senato'da ifade vermesi ön plana çıkacak.

Avrupa tarafında, dün Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentisi doğrultusunda faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldı. Politika faizi sıfırda, mevduat faizi yüzde eksi 0,40'ta ve marjinal fonlama faizi de yüzde 0.25'te bırakıldı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan ECB Başkanı Mario Draghi, orta vadede enflasyon dinamiklerini destekleme açısından hala çok büyük miktarda parasal uyumlaştırmanın gerekli olduğunu söyledi.

Faizlerin uzun süre için mevcut seviyelerde kalmasını beklediklerini ifade eden Draghi, varlık alım programının yıl sonuna kadar aylık 60 milyar euro seviyesinde devam edeceğini ve gerekmesi halinde programın daha da uzatılabileceğini bildirdi.

Draghi'nin açıklamalarının ardından avro/dolar paritesi 1.16 ile yaklaşık 2 yılın en yüksek seviyesini, dolar endeksi de yaklaşık bir yılın en düşük seviyesi olan 94.09'u gördü.

Avrupa borsaları, ECB'nin politika faiz kararının etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0.32 ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0.04 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0.77 değer kazandı.

Asya tarafında, dün Japonya Merkez Bankası (BoJ), para politikasında değişikliğe gitmezken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0.22azalışla 20.099,75 puandan kapandı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0.06 azalışla 3.242.976 puanda seyrediyor.

Yurt içinde dün güne rekorla başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel piyasalarda görülen iyimserliğin etkisiyle günün ilk yarısında tarihi zirve olan 107.749,80 puanı gördü. ECB'nin faizlerde değişiklik yapmaması ve ardından ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları ile Avrupa borsalarında satış ağırlıklı seyrin görülmesi sonucu BIST 100 endeksi de 107.000 puanın altına gerileyerek, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0.63 düşüşle 106.735,56 puandan kapattı.

Analistler, bugün yurt içi ve dışında veri akışının sakin olacağını, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in bu akşam yapması beklenen Türkiye değerlendirmesinin piyasalar açısından önemli olduğunu vurguladı.

Ekonomistler, Fitch'in değerlendirmesinde Türkiye'nin "BB+" olan kredi notu ve "durağan" olan görünümü ile ilgili bir değişiklik beklemiyor.

Analistler, BIST 100 endeksinde 108.500 ve 110.000 seviyelerinin önemli direnç, 105.200 ve 104.400 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

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