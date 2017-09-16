İŞ-YAŞAM

Mersin'de pitaya hasadına başlandı

21 Temmuz 2017 Cuma, 17:21:22 AA

Mersin'in Erdemli İlçesi'nde 'Ejder meyvesi' olarak bilinen tropikal pitaya hasadına başlandı

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    Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, pitayanın hasat edildiği Kocahasanlı Mahallesi'ndeki seraya giderek üreteci Gani Yıldız ile birlikte incelemelerde bulundu. 

  • 2 Mersin'de pitaya hasadına başlandı
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    Oda Başkanı Şahin, ilçede yaklaşık 5 yıl önce dikime başlandığını ve meyveye ilginin hızla arttığını söyledi. Oda olarak üreticileri çeşitliliğe yönlendirdiklerini belirten Şahin, "Meyvelerin zenginleştirilmesi açısından üreticilerimize tavsiye ediyoruz. Ejder meyvesi gibi tropik meyveler piyasalarda az bulunmasına rağmen büyük ilgi görüyor. 

  • 3 Mersin'de pitaya hasadına başlandı
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    Tüm çiftçilerimize bu ürünü tavsiye ederken meyvenin mutlaka tadılmasını istiyoruz" dedi. 3 yıl önce 1 dönüm serasında yetiştirdiği patlıcanların para etmediğini görerek yerine pitaya ektiğini belirten Gani Yıldız, içi beyaz olanların tanesinin 16, kırmızı olanların fiyatının ise 20 liradan dalında alıcı bulduğunu söyledi. 

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  • 4 Mersin'de pitaya hasadına başlandı
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    Yıldız, "Denemek için diktiğimiz ejder meyvesini artık bundan sonra çoğaltacağız. Bu meyvenin masrafı yok denecek kadar az, diğer üreticilerimizi de bu üründen dikmeye çağırıyoruz" diye konuştu.

  • 5 Mersin'de pitaya hasadına başlandı
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YORUMLAR 8
  • Misafir 25 Temmuz 2017 Salı 09:18
    Belçika'da bir manavdan aldım 1 Euro
  • Misafir 23 Temmuz 2017 Pazar 22:01
    hiç bir tadı yokkk türkide tropikal meyva tutmazzzzzz
  • Misafir 22 Temmuz 2017 Cumartesi 15:35
    YENİLİK HER ZAMAN TUTMAZ TUTARSA DA İŞTE BÖYLE İHYA EDER
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