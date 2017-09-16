Mersin'de pitaya hasadına başlandı

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"Bakımı diğer seralara göre biraz daha kolay. Saatlerce uğraştıran bir bakımı yok. Zemindeki otu temizliyoruz. Bitkinin haftada bir sulaması var. Onu da zaten damlama sistemiyle yapıyoruz. Yılda iki defada budanması var. Meyveyi tutturmak için budama dönemi de çok önemli. Paketlemesini de tek tek yapıyoruz. Böylelikle zedelenme olasılığını aza indirgemiş oluyoruz. Her birini plastik kutular içerisine yerleştiriyoruz"