İŞ-YAŞAM
Mersin'de pitaya hasadına başlandı
21 Temmuz 2017 Cuma, 17:21:22 | Güncelleme: 16 Eylül 2017 Cumartesi, 12:54:22
AA
Mersin'in Erdemli İlçesi'nde 'Ejder meyvesi' olarak bilinen tropikal pitaya hasadına başlandı
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Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, pitayanın hasat edildiği Kocahasanlı Mahallesi'ndeki seraya giderek üreteci Gani Yıldız ile birlikte incelemelerde bulundu.
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Oda Başkanı Şahin, ilçede yaklaşık 5 yıl önce dikime başlandığını ve meyveye ilginin hızla arttığını söyledi. Oda olarak üreticileri çeşitliliğe yönlendirdiklerini belirten Şahin, "Meyvelerin zenginleştirilmesi açısından üreticilerimize tavsiye ediyoruz. Ejder meyvesi gibi tropik meyveler piyasalarda az bulunmasına rağmen büyük ilgi görüyor.
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Tüm çiftçilerimize bu ürünü tavsiye ederken meyvenin mutlaka tadılmasını istiyoruz" dedi. 3 yıl önce 1 dönüm serasında yetiştirdiği patlıcanların para etmediğini görerek yerine pitaya ektiğini belirten Gani Yıldız, içi beyaz olanların tanesinin 16, kırmızı olanların fiyatının ise 20 liradan dalında alıcı bulduğunu söyledi.
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Yıldız, "Denemek için diktiğimiz ejder meyvesini artık bundan sonra çoğaltacağız. Bu meyvenin masrafı yok denecek kadar az, diğer üreticilerimizi de bu üründen dikmeye çağırıyoruz" diye konuştu.
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MUĞLA'DA İLK KEZ YETİŞTİRDİLER
Muğla'nın Ortaca ilçesinde alternatif tarım kapsamında oluşturulan serada, yaklaşık bir buçuk yıllık hazırlığın ardından hasadına başlanan ejder meyvesinin (pitahaya) tanesi 10 ila 14 lira arasında alıcı buluyor.
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Ana vatanı Vietnam olan meyve, ilaç sanayinin yanı sıra dondurma ve salata yapımında kullanılıyor. Ağırlığı 300 gram ile 1 kilo arasında değişen tropikal meyve, narenciye ve sebze üretimine alternatif ürün olarak tercih ediliyor.
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Yetiştirilme aşamasında kimyasal gübre, ilaç kullanılmaması ve yüksek getirisi sebebiyle üreticilerin tercih ettiği ejder meyvesinin tanesi 10 ila 14 lira arasında satışa sunuluyor.
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Ortacalı üretici Emine Bulut, 2015 yılı sonunda internette gördüğü ürünün çok ilgisini çektiğini ve 30 direklik bitki ile işe başladıklarını söyledi. Bulut, "Daha sonra fidan takviyesi yaparak çoğalttık ve 2 dönüme tamamladık. Daha önce domates ekiyorduk. İlaç, gübre masrafımız çok oluyordu.
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Her zaman da ihracat sorunu var. Bu meyve masrafsız sadece doğal mal gübresi veriyoruz. Başka bir şey vermiyoruz o yüzden bu meyveyi tercih ettik. Toplaması çok basit başka hiçbir işçiliği yok. Sadece suyunu ayarlıyoruz. Suyu az istiyor.
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Tesisi kurduktan sonra sorun yok. Bunda 1 sefer masraf ediyorsun ama domateste 2 sefer. Fidan, ilaç parası baya zahmetli domates. Bu üçüncü hasadımız, 1 yılda meyve veren başka ürün var mı bilmiyorum" diye konuştu.
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Türkiye'de ejder meyvesini ilk kez yetiştiren üretici Mehmet Tanrıverdi ise 2014 yılında meyveyi yetiştirmelerinin ardından bölgesel çalışmalara başladıklarını anlatarak, "Antalya Gazipaşa, Mersin'in ilçelerinde, Adana'da, Seyhan'da, İzmir'de ve Muğla'da ünite çalışmaları yaptık. Tamamında başarılı sonuçlarımız çıktı.
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Her yerden meyve aldık. Hepsini sattık. Artık amacımız bu işin paketlemesine önem verip, iç pazarda halkın tanımasını sağladıktan sonra ihracatına yönelmek" dedi.
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Tanrıverdi, 'ejder meyvesi'nin ülkeye çok iyi gelir getireceğine inandıklarını ve çiftçiye alternatif ürün sundukları için mutluluk duyduklarını da sözlerine ekledi.
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TELEVİZYONDAN GÖRÜP ÜRETİCİSİ OLDULAR
Öte yandan, Adana’da iki kuzen, bir televizyon programında gördükten sonra kurdukları ejder meyvesi olarak bilinen pitahaya bahçesinde hasada başladı.
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Anavatanı Vietnam olan, dondurma yapımı, salata ve ilaç sanayilerinde kullanılan, ağırlığı 300 gramdan bir kilograma kadar çıkabilen tropikal meyve, Çukurova'da son dönemlerde narenciye ve sebze üretimine alternatif ürün olarak tercih edilmeye başlandı.
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Adana'da da bu meyvenin dikimini yapan Harun Karaşahin ve kuzeni Çiğdem Karaşahin de ilk ürünlerini almayı başardı.
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Adana'da da bu meyvenin dikimini yapan Harun Karaşahin ve kuzeni Çiğdem Karaşahin de ilk ürünlerini almayı başardı. Elektronik teknikeri olan üretici Harun Karaşahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2015 yılının aralık ayında ejder meyvesini televizyonda gördüklerini anlatarak, sözlerine şöyle devam etti:
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"Bir televizyon programında gördük araştırması yaptık, şimdi hasadını yapıyoruz. Bu meyveye bizi asıl çeken ise dış pazarı oldu. Çok büyük meblağlardan bahsediliyor. Tabii ki yolun daha başındayız. Şu an zaten ürettiğimiz meyveyi iç piyasaya sunuyoruz. Dalındaki bütün meyveler satılmış durumda"
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Karaşahin, ilk etapta kendi çabalarıyla bin 200 metrekare alanda üretime başladıklarını dile getirerek, şu açıklamalarda bulundu:
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"Tarım il ve ilçe müdürlüğü ile görüşmelerimiz oldu. İkinci seramızı olan bin metrekarelik yeri de devlet desteğiyle yaptık. Orası daha yeni olduğu için meyve üretimi başlamadı. İnşallah seneye 2 bin 200 metrekarelik alanın hepsinden hasat yapacağız"
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Karaşahin, bahçeden bu yıl 2 bine yakın ürün almayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. Türkçe öğretmeni olan üretici Çiğdem Karaşahin ise televizyonda izledikleri programda en çok ilgilerini ejder meyvesinin çektiğini belirterek, bunun üzerine araştırmalarını bu yönde sürdürdüklerini söyledi.
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Meyvenin Adana’da sera şartlarında yetişmesinin uygun olduğunu öğrendiklerini ifade eden Karaşahin, şöyle devam etti:
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"Bakımı diğer seralara göre biraz daha kolay. Saatlerce uğraştıran bir bakımı yok. Zemindeki otu temizliyoruz. Bitkinin haftada bir sulaması var. Onu da zaten damlama sistemiyle yapıyoruz. Yılda iki defada budanması var. Meyveyi tutturmak için budama dönemi de çok önemli. Paketlemesini de tek tek yapıyoruz. Böylelikle zedelenme olasılığını aza indirgemiş oluyoruz. Her birini plastik kutular içerisine yerleştiriyoruz"
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DEKAR BAŞINA MALİYETİ 55 TL, TANESİ 15 TL
Gazipaşa'ya bağlı Beyrebucak Mahallesi'nde oturan Mahmut Yüksel, 3 yıl önce 6 dekar alanda ejder meyvesi üretimi için çalışmalara başladı.
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Oluşturduğu bahçede ilk yıl yetiştirdiği meyveleri mahalleliye ikram eden Mahmut Yüksel, ikinci yıl ise ürünleri süpermarketlere satmaya başladı.
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Bu yıl bahçenin 3 dekarından ürün alan Yüksel, 800 adet ejder meyvesi hasat etti ve tanesini 15 liradan süpermarketler ve pazarlara sattı.
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Her bir dekardan 4 hasat periyodu boyunca toplam 6 bin meyve elde edilmesi ve toplam hasat dönemi boyunca yaklaşık 25 bin ejder meyvesi elde edilmesi planlanıyor.
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Üretici Mahmut Yüksel, ejder meyvesi üretimi ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:
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İlk bahçemizi 2015'te oluşturduk, 2016'da ilk hasadımızı yaptık ve dekardan 70 bin lira kazandık. Bu yılın ilk hasadını yaptık. Tanesini kalite ve iriliğine göre 14-15 lira arasında veriyoruz. Bu işi yapmak isteyenler için örtü altı ve fidan maliyetiyle dekar olarak 55 bin lira gibi bir maliyeti var.
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Dekara 680 ile 720 fidan dikiliyor. İşçiliği çok kolay olan bu ürün haftada 1 gün işi var, o da sulama. Gübre ve ilaçlaması yok, tamamen organik yetişiyor. 1 dekardan hasat ortalama 4 peridotta tamamlanıyor. İlk hasatta 700, ikicisinde bin 200, üçüncü periyotta 2 bin, son periyotta ise 2 bin 500 civarında hasat yapıyoruz. Hava sıcaklığına göre değişiyor. Dekardan ortalama 4 periyotta yaklaşık 6 bin meyve toplanıyor.
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"ÜRETİMDEN, ÜRÜNLERDEN MEMNUNUZ"
Mahmut Yüksel'in damadı 39 yaşındaki Özgür Bilgili, şöyle konuştu:
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"2 yıldır bu işi yapıyoruz. Üretimden, ürünlerden memnunuz. Sebze üreticisiyim, getirisi tatmin etmiyor. Bu yüzden değişik ürünlere yöneldik. Satışta bir problemimiz yok. Ülkemize, bölgemize yeni bir meyve kazandırdık. Bundan dolayı memnunuz. Diğer üretici arkadaşlara da tavsiye ediyoruz. Tanesini toptan 15 liraya satıyoruz"
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Mahmut Yüksel'in kızı 36 yaşındaki Pınar Bilgili, fazla işçiliği olamayan üründen çok memnun olduklarını vurguladı.
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Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik de şöyle dedi:
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"Gazipaşa'da ejder meyvesi üretimi 3 yıl önce başladı ve ilçe adına umut verici bir çalışma oldu. Özellikle tropikal meyvelerde ürün çeşitliliğini artırmak önemli. İlk hasadı yapılıyor, örtü altında daha verimli ve gübresiz tropikal bir ürün. Çiftçilerimizi kutluyorum. İlçemize yenilik getiren tüm üreticilerin yanında olacağız ve destek vereceğiz"
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6'ncı sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Elif Bilgili ise bahçeden her gün bir tane ejder meyvesi yediğini anlattı.
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