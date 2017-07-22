Ahududu fiyatları 8 TL'den 4 TL'ye düştü

Bağışıklık sistemini güçlendirmekten kan şekerini düşürmeye kadar bir çok faydası bulunan ahududu bu sene üreticiyi üzdü. Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden TARIM AŞ.'nin müdahalesi ise fiyatların daha da aşağıya düşmesini önledi.



İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, geçen yıl 6-8 bandında olan ahududu fiyatı bu sene Bosna Hersek üzerinden gümrüksüz ithal edilen Sırbistan ürünü sebebiyle 4- 4.5 seviyesine kadar düştü. Yabani olarak Türkiye'nin birçok bölgesinde bulunmasının yanı sıra, ticari maksatla da tarımı yapılan ve yüksek ekonomik değeriyle bilinen ahududu, bu yıl üreticinin yüzünü güldürmedi.

Rekolte geçen yıl olduğu gibi bu yıl da iyi olmasına rağmen, Sırbistan'dan yapılan ithalatın da etkisiyle tarladaki fiyatı yarı yarıya kadar düştü. Uludağ eteklerindeki köylüler bu sene ahududu üretiminden zarar etti. Adeta ahududunun üretim üssü olan Bursa'nın Gözede, Alaçam, Derekızık, Seyidabat, Lütfiye, Aksu, Şevketiye, Kozluören, Sayfiye ve Kıran köylerinde üreticinin yüzü gülmüyor.

Sırbistan'da üretilen ahududunun Bosna Hersek üzerinden gümrüksüz olarak ithal edildiğine dikkat çeken köylüler, geçen sene 6-8 liradan sattıkları ahududunu bu yıl 4- 4.5 liradan satmak zorunda kaldıklarını söylüyor. Kestel'e bağlı alaçam köyünden ahududu üreticisi Yükcel Tetik, bu yıl üretim iyi olmasına rağmen ithalatın da etkisiyle fiyatların yarı yarıya düşmesinden yakınıyor.

Tetik, "Bu yıl yöremizde 600 ton civarında üretim yapıldı. Ancak fiyatların düşmesi sevincimizi kursağımızda bıraktı. Toplama ve yetiştirme maliyetlerini de dikkate alırsanız üretici bu sene Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım A.Ş. de olmasa köylüler bu sene çok zor duruma düşecekti. Sırbistan'dan ithal edilen ürün fiyatları düşürdü. oysa bizim ürünlerimiz daha kaliteli. Fiyatların daha da aşağıya düşmesini Tarım A.Ş. engelledi".

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