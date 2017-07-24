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İŞ-YAŞAM

Bakan Ağbal: Sayısı artan drone'lara ÖTV gelebilir

Maliye Bakanı Naci Ağbal, son zamanlarda kullanımı giderek artan drone'lar için ÖTV uygulamasının gelebileceğini ifade etti

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 16:03:07 Güncelleme: 16:06:27

Maliye Bakanı Naci Ağbal, özellikle son zamanlarda sayıları giderek artan drone'lar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Ağbal, gazetecilerin yönelttiği otomotivden alınan ÖTV ile ilgili bir çalışma yapıp yapmadıkları sorusuna, "Şu aşamada genel olarak ÖTV'yle ilgili geniş kapsamlı bir çalışmamız yok. 

Ben sadece bu drone’lara mı ÖTV getirsek diye düşünüyorum. Bu drone'ların sayısı artıyor, drone'a ÖTV yok, dolayısıyla bu drone'lar uçuyor havada, onların da ÖTV’si yok, ÖTV gelebilir onlara." dedi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 48 dakika önce
    tuvaletede ötv koyun her gün 3 defa gidiyoruz çok kazanırsınız
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