Maliye Bakanı Naci Ağbal, özellikle son zamanlarda sayıları giderek artan drone'lar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Ağbal, gazetecilerin yönelttiği otomotivden alınan ÖTV ile ilgili bir çalışma yapıp yapmadıkları sorusuna, "Şu aşamada genel olarak ÖTV'yle ilgili geniş kapsamlı bir çalışmamız yok.

Ben sadece bu drone’lara mı ÖTV getirsek diye düşünüyorum. Bu drone'ların sayısı artıyor, drone'a ÖTV yok, dolayısıyla bu drone'lar uçuyor havada, onların da ÖTV’si yok, ÖTV gelebilir onlara." dedi.

DRONE

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