Mehmet Şimşek, Bekir Bozdağ, hükümette yeni görevlendirmeler
İŞ-YAŞAM

Varlık Fonu Başbakan’da koordinasyon Şimşek’te

Geçen hafta yenilenen Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ hükümet sözcüsü olurken, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise ekonominin koordinasyonundan ve bankalardan sorumlu oldu.

25 Temmuz 2017 Salı, 09:43:32 Güncelleme: 09:53:33

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, toplantıda Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yenilenen müfredat konusunda sunum yaptığını kaydetti.

Bozdağ, Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve Türkiye Varlık Fonu’nun doğrudan Başbakan Binali Yıldırım’a bağlı olacağını belirtti.

İŞTE YENİ GÖREVLENDİRMELER

Bekir Bozdağ: Hükümet Sözcülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, TRT ve Anadolu Ajansı ile ilgili konular.

Mehmet Şimşek: Ekonominin koordinasyonu ve bankalar.

Fikri Işık: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Türk Dil ve Tarih Kurumu.

Recep Akdağ: Kıbrıs, AFAD, Yatırım Ajansı.

Hakan Çavuşoğlu: Medeniyetler ittifakı, 100. yıl anma programı ile ilgili çalışmalar, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı.

 

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