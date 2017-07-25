Amerika’nın ‘Silikon Vadisi’ne Nazilli'den rakip: Patlıcan Vadisi

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PATLICAN VADİSİ

Karaefe, yaş patlıcanların kurutulmaya bırakıldığı yerin özel olarak seçildiğini belirterek, "Patlıcanları kuruttuğumuz alanda 7 kilometrelik hava koridoru var. Yani bu alandaki havanın neminin az olması ve denizden gelen esinti patlıcanın kurutulması için bulunmaz bir nimet. 200 metre kuzeyde veya güneyde bu kurutma işlemini yapamazsınız. Dönemin Kaymakamı Caner Yıldız buradaki gizemi çözmek için havayı ölçtürmüş ve bu yüzden buraya onun deyimiyle 'Patlıcan Vadisi' diyoruz" dedi.