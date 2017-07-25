İŞ-YAŞAM

Amerika’nın ‘Silikon Vadisi’ne Nazilli'den rakip: Patlıcan Vadisi

25 Temmuz 2017 Salı, 11:58:12 AA

Aydın'ın Nazilli ilçesinde dört kuşaktır süregelen patlıcan oymacılığı işi mahallelinin de ekmek kapısı oldu. Mahalleliye ekmek kapısı olan Karaefe ailesi, yaklaşık 10 yıl önce dönemin Kaymakamı Caner Yıldız tarafından keşfedilen ve ‘Amerika’nın Silikon Vadisi varsa Nazilli’nin de Patlıcan Vadisi var’ sloganı ile Türkiye’ye tanıtılan Yıldıztepe Mahallesinde oyulan ve kurutulan patlıcanın ünü dört kıtaya yayıldı

  • 1 Amerika’nın ‘Silikon Vadisi’ne Nazilli'den rakip: Patlıcan Vadisi
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    Uzun yaşamın merkezi olan Nazilli'de yetiştirilen ve marka olan ürünler, dünya ülkelerinin mutfaklarında da yerini aldı. ABD'nin teknoloji merkezi ‘Silikon Vadisi’ gibi artık Nazilli’de de ‘Patlıcan Vadisi’ var.

  • 2 Amerika’nın ‘Silikon Vadisi’ne Nazilli'den rakip: Patlıcan Vadisi
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    Dedesi Abdullah Kandak’ın 1960’lı yıllarda ürettikleri taze patlıcanı değerinden satamayınca yeni yöntemler arayışı içerisinde kurutma işlemini keşfetmesinin ardından ailenin 3. kuşak isimleri olan Abdullah ve Turgay Karaefe kardeşlerin girişimcilik ruhu ile marka haline getirdikleri patlıcan kurusunu tüm dünya tanıdı. ‘Patlıcan Vadisi’ diye bilinen, sadece Yıldıztepe Mahallesi ve doğu-batı yönünde kalan yaklaşık 7 kilometrelik alanda sağlıklı kurutma yaparak elde ettiği ürünün büyük bölümünü dört kıtaya ihracat yapıyor.

  • 3 Amerika’nın ‘Silikon Vadisi’ne Nazilli'den rakip: Patlıcan Vadisi
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    Nazilli'nin kuru sebze işletmeciliğiyle de ün saldığını belirten Turgay Karaefe, “Nazilli'de büyük bir sektör halini alan sebze kurutma işleminde Patlıcan, dolmalık biber, kabak, bamya, fasulye, dolmalık ve kızartmalık domatesle dünya pazarlarında iddialı çıkış yapıyoruz. 

  • 4 Amerika’nın ‘Silikon Vadisi’ne Nazilli'den rakip: Patlıcan Vadisi
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    Çeşitliliğin artmasıyla bu sektörde çalışan kişi sayısının çoğalmasıyla birlikte Nazilli ekonomisi canlandı. İklimi, havası ve bulunduğu konumdan dolayı Nazilli'de 42 çeşit ürün yetişiyor. Böyle kurutma yöntemleriyle de sebzelerimizi dört mevsim yenilebilecek duruma getiriyoruz. Güneşin yardımıyla tamamen doğal yöntemlerle kurutulan sebzelerimizle marka olduk" dedi.

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  • 5 Amerika’nın ‘Silikon Vadisi’ne Nazilli'den rakip: Patlıcan Vadisi
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    PATLICAN VADİSİ

    Karaefe, yaş patlıcanların kurutulmaya bırakıldığı yerin özel olarak seçildiğini belirterek, "Patlıcanları kuruttuğumuz alanda 7 kilometrelik hava koridoru var. Yani bu alandaki havanın neminin az olması ve denizden gelen esinti patlıcanın kurutulması için bulunmaz bir nimet. 200 metre kuzeyde veya güneyde bu kurutma işlemini yapamazsınız. Dönemin Kaymakamı Caner Yıldız buradaki gizemi çözmek için havayı ölçtürmüş ve bu yüzden buraya onun deyimiyle 'Patlıcan Vadisi' diyoruz" dedi.

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