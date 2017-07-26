Doğan Holding, Milta Turizm, Koç Holding, Tek Art Kalamış
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Doğan Holding Milta Turizm'i Koç'a satıyor

Doğan Holding Milta Turizm'i satıyor

Doğan Holding, Milta Turizm'i 105 milyon dolara satıyor

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 10:02:17 Güncelleme: 10:19:24

Doğan Holding'ten bu sabah yeni bir satış açıklaması geldi. 

Doğan Holding, Milta Bodrum Marina'nın sahibi olan Milta Turizm İşletmeleri’ni 105 milyon dolar bedelle Tek Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri Anonim Şirketi’ne satılmasına karar verdi. Doğan Holding açıklamayı KAP’a yaptı. 

Satış bedeli "Kapanış" tarihindeki "net borç" tutarı ile düzeltilmesi koşulu ile nakden ve peşin olarak 105 milyon dolar olacak.

 

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