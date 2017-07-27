Libor faizi 2021 yılında kaldırılacak

İngiliz Finans Otoritesi FCA Başkanı Andrew Bailey, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, Libor sisteminin sürdürülemez olduğunu söyledi. Bailey, buna gerekçe olarak da Libor'a veri sağlayan işlemlerin yetersizliğini gösterdi.

Libor son dönemde yolsuzluklar nedeniyle bankacılık camiasında çok tartışılan konuların başında geliyor. Libor gösterge faizi üzerinde manipülasyon yaptığı iddiasıyla olaylarda adı geçen bankacılara toplamda 9 milyar dolarlık ceza kesilmişi, bazıları da hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bailey, "Eğer piyasalar Libor'a mevcut hali ile güvenmeye devam ederlerse işlem tabanlı göstergelere yönelik yolumuzu tamamlayacağımızı düşünmüyoruz" dedi.

Libor oranlarını belirleyecek bankaların artık 'yeteri kadar' aktif olmadığını belirten Bailey, güvenilir bir oran belirlemek için alternatif yollar bulunması gerektiğini kaydetti.

Piyasadaki aktivitenin azalmasının Libor gösterge faizi hakkında ciddi soru işaretleri doğurduğunu anlatan Bailey, "Eğer aktif bir piyasa oluşmazsa gösterge en doğru şekilde nasıl ölçülebilir?" diye konuştu.

Bailey, 2021 yılşından sonra kaldırılacak olan Libor'un yerine ne konulacağı konusundaki çalışmaların ve planmalamaların hemen başlaması gerektiğini kaydetti.

58 yaşındaki Bailey, İngiltere Merkez Bankası başkanlığı için en güçlü adaylardan birisi olarak gösteriliyor.

LİBOR NEDİR?

Libor, (London Interbank Offered Rate), dünyanın en güvenilir bankalarının kısa vadeli borçlanma için birbirlerine uyguladıkları referans faiz oranıdır. Londra Bankalararası Faiz Oranı'nın kısaltılmış hali olan liborun kendine has özelliği ise bankaların borçlanma faizlerini belirlerken referans bir faiz oranı baz almasıdır.

NASIL HESAPLANIR?

Libor hesaplanırken, Dolar, Euro, Yen, Frank ve Pound olarak beş ana para birimi ve gecelik/yıllık arasında değişen yedi farklı vade baz alınır. Çoğunlukla 3 ay vadeli USD faiz oranı için kullanılan Libordan tekil olarak bahsetmek mümkün değildir. Her gün yaklaşık 35 farklı libor yayınlanmaktadır.

Her gün İngiliz Bankalar Birliği (British Bankers' Association) dünyanın önde gelen bankalarına kısa vadeli bir kredi için diğer mevduat kurumlarından ne kadar talep ettiğini sorar. Bunun karşılığında bankalar en yüksek ve düşük değerlerini ortaya çıkarır ve sonucunda bir ortalama hesaplanır. Her sabah İngiliz Bankalar Birliği ortaya çıkan hesaplamaları baz alarak günlük oranı belirler.

libor

libor kaldırılıyor