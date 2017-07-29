İŞ-YAŞAM

İstanbul’da 20 dakikalık yağışın faturası ağır oldu

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 04:38:09

İstanbul’da 20 dakikada hayatı felç eden şiddetli dolu yağışı ve fırtınanın ekonomik faturası da ağır oldu. Sigortacılar, felaketin faturasının 1.2 milyar lirayı bulacağını öngörüyor

  • 1 İstanbul’da 20 dakikalık yağışın faturası ağır oldu
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    Gazete Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre; İstanbul’da önceki akşam 20 dakika süren şiddetli dolu yağışı ve fırtına hayatı felç ederken, kâbusun ekonomik faturasının da ağır olacağı belirtiliyor. 

  • 2 İstanbul’da 20 dakikalık yağışın faturası ağır oldu
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    Önceki günkü kâbusun faturasının 10 gün önce yaşanan sel felaketine göre çok daha ağır olduğunu ifade eden sigortacılar, şiddetli dolunun ve fırtınanın ekonomik hasarının 1.2 milyar TL’yi bulacağını söylüyor.

  • 3 İstanbul’da 20 dakikalık yağışın faturası ağır oldu
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    10 gün önceki felakette sadece aşırı yağış olduğunu ve hasarın ağırlıklı olarak zemin ve giriş katları su basması nedeniyle oluştuğunu belirten sigortacılar, perşembe akşamı hem büyük ebatlarda dolu yağmasının ve şiddetli fırtına olmasının bir öncekine göre oluşan hasarın katlanmasına neden olduğunu belirtiyor.

  • 4 İstanbul’da 20 dakikalık yağışın faturası ağır oldu
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    3-4 KAT DAHA FAZLA HASAR OLUŞTU

     

    Dolunun net faturasının çıkmasının birkaç ayı alabileceğini ifade eden sigortacılar, buna karşın 10 gün önceki sel felaketine kıyasla hasarın 3-4 kat fazla olacağını belirtiyor. 

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  • 5 İstanbul’da 20 dakikalık yağışın faturası ağır oldu
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    10 gün önceki sel felaketinde yaklaşık 350 milyon TL civarında bir hasar olduğu bilgisini veren sigortacılar, önceki günkü felakette hasarın bu kadar büyük olmasının nedenin ise çok sayıda işyerinin büyük hasarlar görmesi olduğunu kaydediyor.

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