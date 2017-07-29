İstanbul’da 20 dakikalık yağışın faturası ağır oldu

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Sigortacılar, Anadolu yakasının belli bölümleri başta olmak üzere birçok ev ve işyerinin camlarının kırıldığı ve binaların dış cephelerinin de ciddi hasarlar gördüğünü ve bunların da ekonomik faturanın çok daha büyük olmasına neden olduğunu ifade ediyor.