İmardan haksız kazanç elde eden belediyeye ceza geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Caretta Caretta’ların yumurtlama alanı olan Muğla İztuzu Plajı’nda, yumurtadan çıkan yavru kaplumbağaların denize salınması için düzenlenen törene katıldı.

Gazete Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre Bakan Özhaseki, tedavileri tamamlanan üç yetişkin kaplumbağayı da denize bıraktı. Burada şehirlerin imar kanunlarında yapılacak düzenlemeler hakkında da bilgi veren Bakan Özhaseki, “Parsel bazında yoğunluk artışının verilmemesi, imar planlarının delinmemesi, imarda değişiklik oluyorsa ve bundan bir rant doğuyorsa kamunun buradan payını alması, imardaki her hareketin vatandaşa açılması ve takibine sunulmasıyla ilgili düzenlemeler olacak. Belediyeler istediği yüksekliği veremeyecek. Verirse, sorguyla karşılaşacak, haksız kazanç varsa, cezai sorumluluk getirecek” diye konuştu.

"TABİAT TAHRİP EDİLİYOR"

İstanbul’daki zamansız sellerin ve doluların sebebinin tabiatın tahrip edilmesi olduğunu belirten Özhaseki, “Dünyayı en çok kirleten iki ülke yüzde 25 oranı ile Çin ve Hindistan, onu yüzde 18 ile ABD izliyor. Türkiye’nin oranı sadece 0.7. Biz büyümeyi çevreye zarar vermeden yapacağız” dedi.

YAT SAHİPLERİNE KİRLİLİK UYARISI

Özhaseki, 269 tane yat atığı toplama merkezi olmasına karşın pek çok teknenin 10-15 kilometre gitmeyip atıklarını denize bıraktığını belirterek, “Hepsinin başına bekçi dikemem” dedi. Nesli tükenmekte olan kaplumbağa sayısının risk olmaktan çıktığını kaydeden Özhaseki, “2014’te bir yılda 56 bin kaplumbağa denize salındı. Geçen yıl 92 bin, bu yıl sonunda da 100 bin olmasını bekliyoruz” dedi.

"SİT ALANLARI MÜLK SAHİBİNİ CANINDAN BEZDİRİYOR"

Özhaseki, SİT alanlarının yeni sınıflandırmasını ekolojik temelli bilimsel raporlara göre yapacaklarını söyledi. Tabiatın tahrip edilmeyeceğini ifade eden, Özhaseki, “Yüzeysel tahminlerle, ‘şurası SİT alanı olsun, şu 1, şu 2’ diye yapılan tespitler var. Halk ev yapamaz hale geliyor. Mülk sahiplerini canından bezdiriyor.

Birinci dereceli alanlar kesin korunacak. Özel mülkler kamulaştırılacak. İkinci derece nitelikli koruma alanlarında bungalov gibi tesislere izin olacak. Son derece olan sürdürülebilir alanlarda da otel ve ticari işletme kurulabilecek. Çalışması devam ediyor” diye konuştu.

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