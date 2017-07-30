Sarten Ar-Ge Merkezi 4 proje hayata geçirdi, 7 projeye de hazırlanıyor

Sarten Ar-Ge departmanının, Ar-Ge Merkezi unvanını almadan önce gerçekleştirdiği TÜBİTAK ve öz kaynaklı projeleriyle önemli bir Ar-Ge kültürüne sahip olduğuna dikkat çeken Sarıbekir, "AR-GE departmanımızda hayata geçen projelerle, üretim tesislerimizdeki hatları ve makineleri geliştirdik. Üretim verimliliğimizi yükselttik. Birçok üretim yöntemini otomasyon çalışmalarıyla modernleştirdik. Aynı zamanda ürün tasarım ve geliştirme çalışmalarıyla ödüllü ve patentli plastik ve metal ambalaj tasarımlarını sektöre kazandırdık" dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan onay alarak 417 no’lu Ar-Ge Merkezi unvanına sahip olduklarını belirten Sarten Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir şöyle konuştu:

"Ar-Ge Merkezimizde 28 kişilik bir ekip görev yapıyor. Sarten Ar-Ge Merkezi, sektörümüzde ilk olma özelliğine sahip. Mevcut kurulu düzenimize ilave bir yatırımla Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından resmi Ar-Ge Merkezi statüsüne geçtik. 4 ayda, pet sos şişesi kalıbı, 18 litre bidonlarda etiket kontrol sistemi, üretim hattında bantta ilerleyen kutularımız için görüntü işleme teknikleri ile kalite kontrol sistemi ve köşeli metal ambalajlarımız için ürün barkodundan yararlanılarak ürün doğrulama sistemi projelerini hayata geçirdik"

KAHVE İÇİN YENİ AMBALAJ

Sarıbekir, Ar-Ge Merkezinde, Plastik ambalaj üretiminde makineden çıkan ürünleri toplayacak robot tasarımları ve imalatları, Kutu Kaynak Makinelerinde Ekipman Yerlileştirme Çalışmaları, Yeni Tasarım Plastik Madeni Yağ Ambalajları, Yeni Tasarım Metal Kahve Kutusu Ambalajı gibi toplamda 7 proje için çalışmaların devam ettiğini belirtti.



Ar-Ge Merkezinde çalışan personellerini lisansüstü eğitime teşvik ettiklerini ifade eden Sarıbekir, "Personelimizin ulusal-uluslararası konferans, sempozyum vb. etkinliklere katılımlarını sağlıyoruz. Üniversite-sanayi iş birliklerinin kuvvetlendirilmesi için On Dokuz Mayıs Üniversitesi ile gerçekleştireceğimiz TÜBİTAK projesinde iş birliği hazırlıklarına başladık. Görüntü işleme teknolojileri ile ilgili bir yayın çıkarma hazırlığımız devam ediyor. Ar-Ge faaliyetlerini tek çatı altında gerçekleştireceğimiz yeni binamıza ise 2019 yılında geçmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.



17 FABRİKADA ÜRETİM YAPIYOR

Sarten'in bu yıl 45'inci yılını kutladığını anlatan Sarıbekir, Türkiye’nin lider ambalaj üreticisi Sarten'i ambalajın süpermarketi olarak konumladıklarını kaydetti. Zeki Sarıbekir, Sarten’in Çorlu, Silivri, Gebze, Gemlik, Karacabey, Manisa, Ayvalık, Adana, Bulgaristan, Rusya ve yakında zamanda Hollanda’da olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında toplamda 17 fabrikada üretim yaptığını belirtti.

Sarten Ar-Ge