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Benzin ve motorine zam 11 kuruş zam yapıldı! Benzin fiyatlarında son durum! Motorin fiyatları!

Benzin ve motorine zam yapıldı

Benzin ve motorinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruş zam yapıldı

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 09:32:40 Güncelleme: 16:53:14 AA

Benzin ve motorinin litre fiyatı bu gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruş artacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 5,12 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,23 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,07 liradan 5,18 liraya, İzmir'de 5,09 liradan 5,20 liraya yükselecek.

Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da 4,48 liradan 4,59 liraya, İstanbul'da 4,44 liradan 4,55 liraya, İzmir'de 4,47 liradan 4,58 liraya çıkacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litresine en son 5 Temmuz'da 13 kuruş, motorine ise 6 Temmuz'da 11 kuruş zam yapılmıştı.

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YORUMLAR 61
  • Misafir 5 saat önce
    Tabiki zam geç bile kaldı benzin zam ı arkadaşlar 2019 az kaldı sabir.
  • Misafir 5 saat önce
    Tabiki zam geç bile kaldı benzin zam ı arkadaşlar 2019 az kaldı sabir
  • Misafir 5 saat önce
    Allah bildiği gibi yapsın. Ev kirasina ve devlet memurlarina çalışıyoruz zaten.onları besleyelim.
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