Benzin ve motorine zam 11 kuruş zam yapıldı! Benzin fiyatlarında son durum! Motorin fiyatları!

Benzin ve motorinin litre fiyatı bu gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruş artacak.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 5,12 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,23 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,07 liradan 5,18 liraya, İzmir'de 5,09 liradan 5,20 liraya yükselecek.
Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da 4,48 liradan 4,59 liraya, İstanbul'da 4,44 liradan 4,55 liraya, İzmir'de 4,47 liradan 4,58 liraya çıkacak.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.
Benzinin litresine en son 5 Temmuz'da 13 kuruş, motorine ise 6 Temmuz'da 11 kuruş zam yapılmıştı.
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YORUMLAR 61
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Misafir 5 saat önceTabiki zam geç bile kaldı benzin zam ı arkadaşlar 2019 az kaldı sabir.00
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Misafir 5 saat önceTabiki zam geç bile kaldı benzin zam ı arkadaşlar 2019 az kaldı sabir00
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Misafir 5 saat önceAllah bildiği gibi yapsın. Ev kirasina ve devlet memurlarina çalışıyoruz zaten.onları besleyelim.30