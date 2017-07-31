BEE’O Amerika'da Türkiye'ye ödül getirdi

Amerika Summer Fancy Food Show, bu yıl 25-27 Haziran’da New York’ta düzenlendi. Sözleşmeli Arıcılık Modeliyle üretilmiş Türkiye’nin ilk ve tek yerli propolisini içeren ürünleriyle fuara katılan BEE’O, Amerika Özel Gıdalar Birliği (Speciality Food Association) tarafından verilen Sofi Ödülleri’nde yeni ürün kategorisinde kazandığı birincilik ödülünü de Fancy Food Başkanı Phillip M. Kafarakis’in elinden teslim aldı.



Yaklaşık 50 bin ziyaretçinin katıldığı fuarda 180 bin ürün sergilendi. Fuara katılan BEE’O, 2016 Kasım ayında Amerika’da pazara sunduğu Propolis Fındık Kakao Ham Bal karışımı ile Gurme Özel Ürünler İnovasyon Ödülleri’nde (Sofi Awards) yeni ürün kategorisinde aldığı birincilik ödülüyle fuarda büyük ilgi topladı.



İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent firmasında üretilen propolis hakkında SBS Bilimsel Bio Çözümler Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur şu açıklamalarda bulundu:



"Yıllık olarak yaklaşık 130 milyar dolar gıda ürünleri ithalatı yapan Amerika’nın en prestijli ödülünün üzerine bu çok özel fuarında yer almak ülkemiz için de ekibimiz için de çok büyük bir gurur. 2016’da 3 ton propolis üreterek 1,3 milyon TL ciro elde ettik. 2017 hedeflerimiz arasında ise 5 ton propolis üretimi ve 1,2 milyon Euro'luk satışa ulaşmak var. Dileriz bu çok önemli ödül, hedeflerimize ulaşmamızda çok büyük bir katkı sağlayacak"

BEE’O