Tekstil sektörünün önemli isimleri İzmir'de buluştu

TİM Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkanı İsmail Gülle, TOBB Tekstil Sanayi Meclis Başkanı Abdülkadir Konukoğlu’nun yanı sıra Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Mehmet Teymur, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Fatih Doğan ve İhracatçı birlikleri yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantıya, İzmir Protokolü de yoğun ilgi gösterdi.



İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Gülle, Türkiye tekstil sektörü olarak İzmirli sanayici ve işadamları ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederken, mutat olarak düzenledikleri toplantılar ile sektörün yıllık ihracat performansını değerlendirdiklerini, sorunları yerinde tespit ederek en hızlı ve etkili çözümlerin üretilmesi için çalıştıklarını vurguladı.



Benzeri toplantıların Türkiye’nin tüm bölgelerinde, sektörün tüm paydaşları ile yapılmasının sektörün birlikteliği ve aynı dili konuşması açısından son derece önemli bir etmen olduğunu vurguladı. Ege bölgesinin Türkiye tekstil sektörü ihracatına çok değerli katkılar sağladığını ifade eden Gülle, yılın ikinci yarısında ihracatta, üretimde ve istihdamda daha olumlu bir tablonun çizileceğine inandığını ekledi.



Erkaya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kaya ise bir parçası olmaktan gurur duyduğu sektörün önemli isimlerini Türkiye’nin ilk ihracat limanlarından İzmir’de ağırlamaktan son derece mutlu olduğunu ifade etti. Benzeri toplantıların daha sık yapılmasını temenni ettiğini kaydeden Kaya, Türkiye’nin ihracat potansiyelinin arttırılması için İzmirli tekstilciler olarak üzerlerine düşen görevleri en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Türkiye Tekstil Sektörü

TİM Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkanı İsmail Gülle

TOBB Tekstil Sanayi Meclis Başkanı Abdülkadir Konukoğlu

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği