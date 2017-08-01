Bayramda emekliye ikramiye var mı? 2017 SSK Bağ-Kur bayram ikramiyesi

Bayramda emekliye ikramiye var mı? Ağustos ayında gerçekleştirilecek olan toplu sözleşme görüşmelerinde yaklaşık 3 milyon 200 bin kamu görevlisi ile 1 milyon 900 bin memur emeklisine yönelik çok sayıda talep karara bağlanacak. En çok merak edilenlerden birisi de memur ve memur emeklisine bayramlarda ikramiye verilmesi. Kurban Bayramı'na sayılı günler kalırken, vatandaşlar bu soruya yanıt arıyor. Peki, Memur ve memur emeklisine bayramda ikramiye var mı? İşte cevabı...

BAYRAMDA MEMUR VE EMEKLİYE İKRAMİYE VAR MI?

Bayramda ikramiye bekleyen memur ve memur emeklileri için uygulunan bu sistem, Ağustos ayında yapılacak olan toplu sözleşme görüşmelerinde karara bağlanacak. Milyonlarca memur ve memur emeklisine için yapılacak bayram ikramiyesinin verilip verilmeyeceği bu görüşmelerin sonucunda belli olacak.

Bayram ikramiyesinin hayata geçmesi durumunda, Türkiye genelinde bulunan toplamda 5.1 milyon memur ve memur emeklisine Kurban Bayramı öncesi müjdeli gelmiş olacak.

Konfederasyonlar, 2018 ve 2019 yıllarında memurların ve memur emeklilerinin mali ve sosyal haklarında yapılacak iyileştirmelerin belirleneceği 4. dönem toplu sözleşmede bayram ikramiyesini öncelikleri arasına aldı.

Memur- Sen, Ramazan ve Kurban bayramlarında dini bayram ikramiyesi verilmesini, tutarın da bin 915 lira olmasını masaya taşıyacak.

İKRAMİYE HAYATA GEÇERSE, SSK İLE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DE YARARLANACAK

Türkiye Kamu Sen ve Memur Sen'in talepleri doğrultusunda istenecek olan bayram ikramiyesinin hayata, geçmesi durumunda, SSK ile Bağ-Kur emeklileri de yararlanacak. Toplu sözleşme görüşmeleri için geçtiğimiz günlerde Türkiye Memur Sen, Devlet Personel Başkanlığı'na (DPB) taleplerini iletti.

Memur-Sen'in 2 yıl önce gerçekleştirilen toplu sözleşmede memur emeklileri için talep ettiği promosyon, tüm emekliler için hayata geçirilmişti. Eğer bayram ikramiyesi kabul görürse, uygulama SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de genişletilebilecek. Böylece emekliler, promosyon gibi bir ek gelire daha kavuşacak.

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