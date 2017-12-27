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Açtıkları tezgah için iş yerine sadece çay parası ödediklerini belirten Çelik, "Bildiğim kadarıyla başka illerde tezgah başı 5 lira alınıyormuş. Bu çok bir meblağ değil, ama yakışan bir durum da değil. Bu anlamda Diyarbakır'daki bu çay ocağı sahibine teşekkür ediyorum. Ben de burada haftada bir tezgah açıyorum ve harçlığımı çıkartıyorum" dedi.