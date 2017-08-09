Kurban Bayramı tatili rezervasyonlarında yoğunluk başladı- Kurban Bayramı 2017

Okulların açılmasına kısa bir süre kala kutlanacak olan Kurban Bayramı bu senenin son tatil fırsatı. Turizmcilere göre, bu uzun tatil fırsatını kaçırmak istemeyen yerli turist, bayram izninin önüne yıllık iznini de ekleyerek, Ege ve Akdeniz'e akacak. Yoğunluğun oldukça fazla olacağını, yurtiçinin yanısıra yurtdışına da büyük bir talep olduğunu belirten temsilciler, acele edilmesini öneriyorlar.

"Türkiye daha tatile çıkmadı" diyerek büyük bir yoğunluk yaşanacağını belirten sektör temsilcileri, 'son dakikaya kalmayın' uyarısında bulunuyorlar.

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, Kurban Bayramı tatilinin Ramazan Bayramı tatilini aratmayacağını belirterek, "Tatilciler şimdiden rezervasyon yaptırmaya başladı. Özellikle Ege Bölgesi'nde büyük bir yoğunluk bekliyoruz. Marmaris, Köyceğiz, Dalaman ve Dalyan'a ilgi günden güne artıyor. Ege müşterisi doğayı, kültürü istiyor. Biz burada küçük otellerimizle, doğamızla ön plana çıkıyoruz. Vatandaşın ilk tercih nedeni de doğa zaten." dedi.

Henüz resmi bir açıklama olmadığını ama bayram tatilinin uzatılmasını heyecanla beklediklerini ifade eden Bülbüloğlu, "2-3 günlük tatiller hem bizim için hem de tatilciler için pek iyi olmuyor. Hem yoruluyorlar, o tatilden hiçbir şey anlamıyorlar hem de maddi açıdan zorlanıyorlar. Özellikle de Dalaman'a gelecek olan tatilciler kısa tatillerde zor durumda kalıyor. Malesef Dalaman'da uçak bileti fiyatlarının yüksek olması, vatandaşın bütçesini zorluyor. Daha makul rakamlar belirlenerek, vatandaşların Dalaman'a uçuşlarında kolaylık sağlanması, herkesin buraları görmesi gerek." dedi.

"SON DAKİKAYA BIRAKMAYIN"

Tatilsepeti.com Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz ise, Türk insanının son dakika tatilleri sevdiğini fakat Kurban Bayramı'nda tatile çıkmak isteyenlerin acele etmesi gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.

Küçükyılmaz, "Kurban Bayramı tatiline büyük bir ilgi var. Antalya başta olmak üzere, Bodrum, Kemer, Side ve Belek tarafına yoğunluklarımız başladı. Türkiye'ye gelen turist sayısında da artış var, son açıklanan verilere göre haziran ayında Türkiye'ye gelen turist sayısında yüzde 43 civarında bir artış oldu. Tahmin ediyorum ki, bu sene 400-500 bin sadece iç pazar turistimiz olacak. Doluluk oranları günden güne artıyor, benim uyarım son dakikaya bırakmamaları." dedi.

"BAYRAM ÖNCESİNE BAĞLIYORLAR"

Henüz resmi bir açıklama olmadığı halde tatilcilerin büyük bir bölümünün 9-10 günlük rezervasyonlar yaptırdığını ama bunun kişiden kişiye değişebileceğini belirten Küçükyılmaz, " Bu konu çok değişken, Türk insanının ortalama tatil süresi 5 ile 5.5 gün arasındadır. Daha uzun bir tatili ancak bayram öncesi veya sonrasına bağlayarak yapar. Bu dönemde de böyle bir durumla karşı karşıyayız. Vatandaşlar yıllık izinlerini çoğunlukla bayram öncesine bağlıyorlar. Çünkü, bayram sonrasında erken açılabilen bazı okullar, özel okullar var. O nedenle tatilciler bayram sonrasını değil de bayram öncesini tercih ediyorlar." dedi.

Öte yandan, son zamanlarda Bodrum'da arka arkaya yaşanan depremlerin otel rezervasyonlarını olumsuz yönde etkilemediğini belirten Küçükyılmaz, "İlk zamanlarda bir düşüş yaşandı evet, ama bu unutuldu. Çünkü büyük bir yıkım olmadı. Tatilci de depremi düşünmeden gelmeye devam etti ve gelmeye de devam ediyorlar." dedi.

"TURLARIN YÜZDE 70'İ SATILDI"

Prontotour Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gürkan Erol ise, senenin son uzun resmi tatili olan Kurban Bayramı tatilinin seyahatseverler tarafından kaçırılmayacağını, bu dönemde toplam 150 bin kişinin yurtdışına çıkacağını açıkladı.

Kurban Bayramı tatilinin 30 Ağustos Zafer Bayramı ile birleşmesi beklendiği için yurtdışı turlara yoğun bir ilgi olduğunu kaydeden Erol, "Yıllık izin ile bayram tatilini birleştirenlerin sayısı oldukça fazla. Şuan turlarımızın yüzde 70'i satıldı. Bayrama kadar da satış oranımızın giderek artacağını ön görüyoruz. Ramazan Bayramı'na kıyasla tatilin de uzun olması bu bayramı daha hareketli geçirmemizi sağlıyor." dedi.

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