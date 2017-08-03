yapılandırma düzenlenmesi
İŞ-YAŞAM

Naci Ağbal: Yapılandırma düzenlemesinde toplam 26.2 milyar TL tahsilat yapıldı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, son iki yapılandırma düzenlemesinden 10.6 milyar TL'si bu yıl olmak üzere toplam 26.2 milyar TL tahsilat yapıldığını belirtti

03 Ağustos 2017 Perşembe, 09:59:04 Güncelleme: 10:02:07 Reuters

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 6736 ve 7020 sayılı yeniden yapılandırma kanunlarını ve gündemdeki ekonomi konularını değerlendirdi. 

Reuters ajansına konuşan Maliye Bakanı Naci Ağbal, son iki yapılandırma düzenlemesinden 10.6 milyar TL'si bu yıl olmak üzere toplam 26.2 milyar TL tahsilat yapıldığını belirtti.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 6736 ve 7020 sayılı yeniden yapılandırma kanunlarını ve gündemdeki ekonomi konularını değerlendirdi.

Ağbal, "İki yeniden yapılandırmadan bugüne kadar 20.8 milyar TL'si Gelir İdaresi'den olmak üzere toplam 26.2 milyar TL tahsilat yapıldı" bilgisini paylaştı.

Bütçede bu yıl yapılandırmadan 1.5 milyar TL gelir öngörüldüğünü ifade eden Ağbal, "Buna karşın şu ana kadar 8.4 milyar TL tahsilat yapıldı; sadece temmuzda tahsilat 2.6 milyar TL oldu" diye konuştu.

Ağbal, "Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yapılandırmada bu yıl ocak-temmuz dönemi tahsilatı 2.2 milyar TL oldu, böylece bu yıl yapılandırmadan toplam tahsilat 10.6 milyar TL'yi aştı" dedi.

  • yapılandırma düzenlenmesi
  • yapılandırma tahsilat
  • naci ağbal
  • yapılandırma ödemeleri
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 1
  • Misafir 26 dakika önce
    Bİ SIRTIMIZDAN İNİN YETER
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kredi hesaplama, kur çevirici, "bir depo kaça dolar?" ve fazlası için tıklayın.
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme