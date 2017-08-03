Naci Ağbal: Yapılandırma düzenlemesinde toplam 26.2 milyar TL tahsilat yapıldı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 6736 ve 7020 sayılı yeniden yapılandırma kanunlarını ve gündemdeki ekonomi konularını değerlendirdi.

Reuters ajansına konuşan Maliye Bakanı Naci Ağbal, son iki yapılandırma düzenlemesinden 10.6 milyar TL'si bu yıl olmak üzere toplam 26.2 milyar TL tahsilat yapıldığını belirtti.



Maliye Bakanı Naci Ağbal, 6736 ve 7020 sayılı yeniden yapılandırma kanunlarını ve gündemdeki ekonomi konularını değerlendirdi.



Ağbal, "İki yeniden yapılandırmadan bugüne kadar 20.8 milyar TL'si Gelir İdaresi'den olmak üzere toplam 26.2 milyar TL tahsilat yapıldı" bilgisini paylaştı.



Bütçede bu yıl yapılandırmadan 1.5 milyar TL gelir öngörüldüğünü ifade eden Ağbal, "Buna karşın şu ana kadar 8.4 milyar TL tahsilat yapıldı; sadece temmuzda tahsilat 2.6 milyar TL oldu" diye konuştu.



Ağbal, "Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yapılandırmada bu yıl ocak-temmuz dönemi tahsilatı 2.2 milyar TL oldu, böylece bu yıl yapılandırmadan toplam tahsilat 10.6 milyar TL'yi aştı" dedi.

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