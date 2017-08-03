Mücevher ihracatı yüzde 192.83’lük rekor artış gösterdi

Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından açıklanan 2017 Temmuz ayı verilerine göre, 2016 Temmuz ayında 90 milyon 791 bin dolar ihracat yapan mücevher sektörü yüzde 192.83’lük rekor artışla 265 milyon 868 bin 808 dolar ihracata imza attı.

Ocak-Temmuz döneminde yüzde 65,06 artış gösteren mücevher ihracatı Temmuz ayında bir önceki aya göre ise yüzde 5,15 oranında yükseldi.

İhracattaki yükselişi değerlendiren Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB Başkanı Ayhan Güner, son dönemde sektörün kat ettiği gelişmelerin tüm küresel ve bölgesel etkilere rağmen ihracatı desteklediğini belirtti. Özellikle Borsa İstanbul bünyesinde faaliyete başlayan Elmas Borsası’nın sadece Türk değil küresel yatırımcılar için de dikkat çekici olduğunu belirten Güner sözlerine şöyle devam etti:

"İhracatın artması sevindirici, ancak bizim için yeterli değil. Dönemsel dalgalanmalar dışında istikrarlı ve sürdürülebilir bir ihracat artışı için sektörün de gelişmesi gerekiyor. Bugün dünyada hiçbir merkezde olmayan olanaklar ülkemizde mevcut. Dünyanın en yüksek üretim-işleme kapasitesine sahibiz. Özellikle montür kapasitemiz küresel ölçekte cazibemizi arttırıyor. Hükümetimizin ihracata dönük olarak yapılan pırlanta ithalatında vergiyi kaldırmasının ardından önemli bir hareketlilik yaşadık ve Elmas Borsası’ndaki işlem hacmi 80 milyon Dolara kadar yükseldi. Pek çok yabancı firma ülkemize gelerek araştırma yaptı ve yatırım kararı alanlar oldu. Ancak bu süreçte uygulanan KKDF nedeniyle yerli ve yabancı yatırımcılar için Borsa İstanbul’da işlem hacmi düştü… Bu kararın ardından artık Borsa İstanbul sadece Türk kuyumculuk sektörü için değil küresel oyuncular için de önemli bir işlem potansiyeline sahip hale geldi"

KONJONKTÜREL FIRSAT

Türkiye’de kuyumculuk sektörünün gelişimi ve ihracatının her aşamasına tanıklık eden ilk nesil olarak çok değerli gelişmelere tanık olduklarını belirten Güner, son dönemde küresel bazı gelişmelerin yarattığı fırsatlara da dikkat çekti:

"Türk kuyumculuk sektörü olarak gelişmeleri yakından takip ediyoruz. 3 büyük elmas borsasında 100 milyar doları aşan bir işlem hacmi mevcut. Ancak tüm bu merkezlerin avantajları ve dezavantajları var. İstanbul ise tüm avantajlara tek başına sahip ve diğer merkezlerin dezavantajlarını da bertaraf etmiş durumda. Son dönemde Dubai, Hong Kong gibi merkezlerde vergilendirme ile ilgili gelişmeler buralardaki yatırımcıları tedirgin ediyordu. Bugün itibariyle Türkiye tüm yatırımcılar için en değerli merkez haline geldi. Önümüzdeki dönemde yaşayacağımız gelişmeleri hep birlikte gurur duyarak izleyeceğiz. Artık sektörümüz sadece Türk kuyumcularının değil, küresel oyuncuların da üretim ve işlem yapacağı bir merkeze dönüştürecek"

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