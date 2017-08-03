Halkbank'tan ekonomiye 231 milyar lira kredi desteği

Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, 2017 ikinci çeyrek sonu itibarıyla bilanço büyüklüğünü 2016 yıl sonuna göre yüzde 14,4 artırarak 264 milyar 808 milyon liraya çıkardı.

Öz kaynaklarını 2016 yıl sonuna göre yüzde 11,7 yükselten banka, geçen yıl ikinci çeyrek sonunda 1 milyar 566 milyon lira olarak gerçekleşen net karını 2 milyar 228 milyon liraya ulaştırdı.

Geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 14,7 artırdığı toplam mevduatını 172 milyar 287 milyon liraya çıkaran Halkbank, 2017 ikinci çeyrek sonunda geçen yılın aynı dönemine göre toplam kredilerini yüzde 26,1 artırarak 231 milyar 276 milyon liraya taşıdı.

Halkbank, KOBİ kredilerinin de dahil olduğu ticari kredilerini ise 2016 yıl sonuna göre yüzde 14 artırarak 144 milyar 178 milyon liraya yükseltti.

"2017'DE MAKRO GÖSTERGELER TÜRKİYE EKONOMİSİ LEHİNE"

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, referandum sonrasında artan güven ortamının ve ekonomik göstergelerde yaşanan iyileşmenin Türkiye'ye olan ilgiyi artırdığını ifade etti.

Türkiye'nin uluslararası ölçekte sahip olduğu olumlu yatırım algısının devam edeceğini belirten Arslan, ilk yarısı geride bırakılan 2017 yılında makro göstergelerin ülke ekonomisi lehine bir hareketliliğe işaret ettiğini aktardı.

Arslan, "İmalat sanayisindeki üretim artışı, yılın ikinci yarısına pozitif bir başlangıç yapmamızı sağlarken, güçlü bir canlanmanın yaşandığı ihracat rakamlarımız da yükselişini sürdürüyor. Türkiye ekonomisi güçlü altyapısı ve istikrarlı yönetim anlayışıyla, bugüne kadar hiçbir süreçte sarsılmadı. Küresel gündemin en yoğun olduğu dönemlerde dahi, bölgesel bir oyuncu olarak güçlü bir profil çizdi ve iyi bir rol model oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Osman Arslan, 2017 yılı ile birlikte hayata geçen yapısal reformlar ve ekonomik hamlelerin Halkbank'ın başarı grafiğini oldukça yükselttiğine işaret etti.

Halkbank olarak bu süreçte, gayrinakdi kredileri de içeren toplam kredilerini yüzde 12,2 artırarak üreten Türkiye'ye 231 milyar 276 milyon lira finansman desteği sağladıklarını vurgulayan Arslan, "Kredilerimizi büyütürken, aktif kalitemizi de korumayı başardık. 79 yıldır olduğu gibi, en çok çalışan, reel sektöre en çok destek veren kurumlardan biri yine Halkbank oldu." ifadelerini kullandı.

"KOBİ'LER BÜYÜDÜKÇE TÜRKİYE BÜYÜYOR"

İkinci çeyrek dönemi sonunda KOBİ kredilerinin de dahil olduğu toplam ticari kredilerinin 144 milyar 178 milyon liraya yükseldiğini bildiren Arslan, Türkiye'de KOBİ bankacılığı denildiği zaman ilk akla gelen kurum olmaya devam ettiklerini aktardı.

Arslan, sene başında belirlenen büyüme hedeflerinden daha güçlü bir performans gösterdiklerini ve yılın ikinci yarısı için bütçe çalışmalarını KOBİ'lere daha fazla destek olmak üzere yeniden düzenlediklerini ifade etti.

Türkiye'nin ekonomik kalkınma sürecinde anahtar rolün KOBİ'lerin olduğunu belirten Arslan, "Bu bilinçle KOBİ bankacılığında asla hız kesmedik, 2002 yılı ve Haziran 2017 tarihleri arasında 1,5 milyonu aşan esnaf ve sanatkara 67,5 milyar lira hazine faiz destekli kredi kullandırdık. Esnaf ve sanatkarlara sağladığımız desteği sürekli artırmaya ve onların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz." yorumunu yaptı.

Halkbank'ın KOBİ bankacılığı alanında gelecek vizyonuna değinen Arslan, önceliklerinin reel sektörü destekleyerek KOBİ ve esnafa ağırlık vermek olduğunu bildirdi.

Arslan, şunları kaydetti:

"Bizim tüm çabamız ekonomiye değer katmak için ülkemize güç katan yatırımcıları teşvik ederek sanayimizi güçlendirebilmek ve Türkiye'yi geleceğe taşıyabilmektir. Bunun için reel sektöre sunduğumuz finansman imkanlarını çeşitlendirerek, desteğimizi artırmayı amaçlıyoruz. Esnaf ve KOBİ'lerin büyüme hızı ve yeni yatırım isteğine uygun olarak kredi finansmanına erişim imkanlarını kolaylaştırmak ve kredi maliyetlerini düşürmek için çalışmaya devam edeceğiz."

halkbank