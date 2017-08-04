İŞ-YAŞAM

Akşehir'den G-8 ülkelerine aromatik bitkisel yağ ihraç ediliyor

04 Ağustos 2017 Cuma, 15:30:48 AA

Konya'nın Akşehir ilçesinde aromatik bitkisel yağ üretimi yapan bir firma, ekimini yaptığı 90 çeşit bitkinin yağını 7 ülkeye ihraç ediyor. Yağlar, Almanya, ABD, Fransa ve Kanada gibi gelişmiş ülkelere gönderiliyor

  • 1 Akşehir'den G-8 ülkelerine aromatik bitkisel yağ ihraç ediliyor
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    Konya'nın Akşehir ilçesinde aromatik bitkisel yağ üretimi yapan bir tesis, ekimini yaptığı 90 çeşit bitkinin yağını 7 ülkeye ihraç ediyor.

     

  • 2 Akşehir'den G-8 ülkelerine aromatik bitkisel yağ ihraç ediliyor
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    Akşehir ilçesi organize sanayi sitesinde faaliyetine sürdüren tesiste; çörek otu, kuşburnu, aspir, badem ve fındık gibi 90 çeşit bitkiden yağ üretiliyor. 

     

  • 3 Akşehir'den G-8 ülkelerine aromatik bitkisel yağ ihraç ediliyor
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    Çevre köy ve mahallelerde üretimini yaptırdığı bu bitkileri 2 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikada mamule dönüştüren firma, 100'e yakın kişiye de istihdam sağlıyor. Fabrikanın yönetim kurulu başkanı Hikmet Uğurluoğlu yaptığı açıklamada, 1995'te üretime başladıkları sektörde ilk başta iki çeşit bitkiden aromatik yağ elde ettiklerini söyledi.

     

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  • 4 Akşehir'den G-8 ülkelerine aromatik bitkisel yağ ihraç ediliyor
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    Talepler doğrultusunda endüstriyel üretime geçtiklerini anlatan Uğurluoğlu, bugün fabrikada 90 çeşit bitkiden yağ ürettiklerini dile getirdi.

  • 5 Akşehir'den G-8 ülkelerine aromatik bitkisel yağ ihraç ediliyor
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    "YÜZDE 80'İNİ SADECE BU FABRİKA KARŞILIYOR"

    Uğurluoğlu, yıllık 3 bin ton yağ üretim kapasitesiyle çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

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