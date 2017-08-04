Akşehir'den G-8 ülkelerine aromatik bitkisel yağ ihraç ediliyor

6 | 18

"Şu anda uçucu yağ üretimine de başladık. Bunlar yurtdışından ithal ediliyordu. Bunun üretimini de gerçekleştiriyoruz. Aromatik bitkisel yağ pazarının ülkemizde yüzde 80'ini sadece bu fabrika karşılıyor. Bu yağlar son yıllarda önemi giderek artan alternatif tıp alanında kullanılıyor. Öte yandan fizyoterapi, ilaç ve bazı endüstriyel sektörlerde kullanılıyor"