Baklava ihracatının gelirlerinde artış yaşanıyor

İhracatını her geçen yıl kilogram ve gelir açısından artıran Türkiye, son 5 yılda yurt dışına 2 bin tondan fazla baklava satışı gerçekleştirdi.

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, 2001 yılında 58 ton olan baklavaihracatının son 15 yılda 10 kat artarak 2016'da 575 tona ulaştığını belirtti ve "Buradan elde edilen gelir 240 bin dolardan 5 milyon 750 bin dolara çıktı. Yani 24 kat arttı." dedi.

Mehmet Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de günde bin ton baklava üretildiğini kaydederek, yıllık rakamın ortalama 365 bin ton olduğunu söyledi.

Türkiye'de baklavanın kilogramının 10-12 liradan başladığını, bu fiyattaki baklavaların da yenilebileceğini dile getiren Yıldırım, burada ucuzluğun sebebinin makine üretimi ve ucuz hammadde olduğunu söyledi.

Yıldırım, Türkiye genelinde 25-30 bin baklava üreticisinin bulunduğu kaydederek, en çok üreticinin İstanbul'da, en çok kaliteli üreticinin ise İstanbul ve Gaziantep'te bulunduğunu bildirdi.

İç piyasada son dönemde normal ve kaliteli baklava satışlarının arttığını ifade eden Yıldırım, kaliteli üretimin artmasının ihracata da yansıdığını aktardı.

"TÜRK BAKLAVASININ TADINI BİR KEZ ALAN BİR DAHA VAZGEÇMEDİ"

Yıldırım, derneğin 2001 yılında Türk baklavasının imajını ulusal ve uluslararası anlamda yükseltmek, yurt dışında tanıtımını gerçekleştirmek, kaliteyi korumak ve ihracatı artırmak için kurulduğunu söyledi.

Bu yıldan itibaren yurt dışında tanıtım çalışmaları yaptıklarını, festival ve fuarlara katıldıklarını anlatan Yıldırım, "Bu sayede 2001 yılında 58 ton olan baklava ihracatı son 15 yılda tam 10 kat artarak 2016'da 575 tona ulaştı. Buradan elde edilen gelir de 240 bin dolardan 5 milyon 750 bin dolara çıktı. Yani 24 kat arttı." dedi.

Yıldırım, bu dönemde baklava ihracatından elde edilen gelirin TL karşılığının ise 318 bin liradan 17,5 milyon liraya yükseldiğine işaret ederek, 55 kat artışın yakalandığını vurguladı.

Baklava ihracatının 2001'den beri neredeyse her yıl bir önceki seneye göre arttığını kaydeden Yıldırım, sadece 2008, 2009 ve 2014 yıllarında bir önceki senelere göre yüzde 5'i bile bulmayan düşüşler görüldüğünü, ancak gelir kaybı yaşanmadığını aktardı.

Yıldırım, "Türk baklavasının tadını bir kez alan bir daha vazgeçmedi." ifadelerini kullandı.

"SON 5 YILDA 2 BİN 27 TON BAKLAVA İHRAÇ EDİLDİ"

BAKTAD Başkanı Yıldırım, 2012'de 3,43 milyon dolar değerinde 329 ton, 2013'te 3,73 milyon dolarlık 339 ton, 2014'te 4,62 milyon dolarlık 332 ton, 2015'te 5,13 milyon dolarlık 452 ton, 2016'da ise 5,75 milyon dolarlık 575 ton baklava ihraç edildiğini söyledi.

Bu yılın ilk 7 ayında gidişatın istedikleri gibi olduğunu dile getiren Yıldırım, bu süreçte 2,6 milyon dolar değerinde 300 tonluk baklava ihraç ettiklerini, şu ana kadar 10 milyon lira gelir elde ettiklerini ve yıl sonu hedeflerinin 20 milyon lira olduğunu anlattı.

Yıldırım, 2015 yılıyla birlikte ihracatta ciddi artış yaşanmaya başladığını belirterek, küresel ve yerel sıkıntıların yaşandığı 2015 ve 2016'daki artış oranlarının çok önemli olduğunu, burada Türk baklavasının tescil edilmesinin ve baklava üreticisinin tanıtım çalışmalarının ciddi etkisinin olduğunu aktardı.

Yıldırım, son 5 yılda toplamda 2 bin 27 ton baklava ihraç edildiği bilgisini verdi.

"DÜNYANIN 65 ÜLKESİNE DİREKT BAKLVA İHRAÇ EDİYORUZ"

Yıldırım, baklavanın artık donuk şekilde çok uzak ülkelere taze bir şekilde gönderilebildiğini kaydederek, kaliteden ödün vermeden dünyanın en uzak noktasına bile baklava gönderdiklerini vurguladı.

Türkiye'nin halihazırda 65 ülkeye direkt baklava ihraç ettiğini dile getiren Yıldırım, bu ülkelerin başında Almanya, İsviçre, Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin geldiğini söyledi.

"Japonya'dan ABD'ye, Afrika'dan Orta Doğu'ya dünyanın tam 65 ülkesine direkt baklava ihraç ediyoruz." diyen Yıldırım, hızlı tüketilmesi gereken bir gıda ürününün bu kadar ülkeye direkt gönderilmesinin bile bir başarı olduğunun altını çizdi.

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