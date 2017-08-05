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"Bölgemizde bu bitki yabani olarak doğada yetişiyor zaten koruma altında ve sökümü kesinlikle yasak. Söken kişilere ağır para cezaları veriliyor. Biz bir proje ile bu bitkinin yasal bir şekilde üretimin yapmaya başladık. İlk yıl deneme üretimi yaptık. Çok olumlu bir sonuç alınca bu yıl üretim alanını genişletmiştik.