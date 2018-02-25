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Üretim alanlarında en çok artışın Şanlıurfa ve Batman'da yaşadığını ifade eden Aslan, Şanlıurfa'da yaklaşık yüzde 10 artış olduğunu belirtti. Aslan, "Bir milyon 316 bin dekarla Gaziantep, Antep fıstığı tarımının yapıldığı en geniş alana sahip. Bu ili 1 milyon 253 bin dekarla Şanlıurfa takip ediyor. Adıyaman 258 bin dekarla üçüncü sırada. Siirt'te 188 bin, Kahramanmaraş'ta 68 bin, Kilis'te 63 bin, Batman'da 38 bin ve Mardin'de ise 10 bin dekar alanda Antep fıstığı yetiştiriciliği yapılıyor" diye konuştu.