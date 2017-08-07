Ayvalık zeytinini Hong Kong'a taşıdı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde asırlık bir firmanın, Hong Kong'a yılın 6 ayındaki zeytin ve ürünleri ihracatı 150 bin doları buldu.

Türkiye ve yurt dışında katıldığı yarışmalarda, kendi ürettikleri zeytinyağıyla ödüller alan firmanın 4. kuşak temsilcisi Mustafa Kürlek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dedelerinden kalma babasından devraldığı butik işletmeyi büyütmeyi hedeflediğini söyledi.

Zeytin ve zeytinyağı üretiminin ailesi için adeta bir yaşam biçimi olduğunu vurgulayan Kürlek, asırlık firmalarının, yıllardır ürettiği ürünlerin kalitesiyle tanındığını aktardı.

Kürlek, Türkiye'nin birçok noktasına zeytin, zeytinyağı ve ürünlerini gönderdiklerini, yurt dışına açıldıklarını belirterek, "Kendi markamızla ihracata 2016 yılında ilk defa Hong Kong ile başladık. Ayvalık Zeytinyağı Coğrafi İşareti ile özel cam ambalajlarla ürünlerimizi Hong Kong'a gönderdik. Gönderdiğimiz ürünler orada yoğun talep gördü ve beğenildi. Aynı yıl içinde buraya dört farklı ihracat gerçekleştirdik. Bunlar küçük parti satışlardı ama Hong Kong'ta hem Ayvalık'ın zeytinyağının hem de bizim ürünlerimizin tanıtımı için büyük bir etki yarattı. Bu yılın başında da oradaki işlerimiz tamamen yoluna girdi ve ihracatımız bu yılın ilk aylarında 150 bin doları aştı. Şu anda da bu ihracatımız yükseliş ivmesi kazanarak sürüyor." diye konuştu.

"AYVALIK'TAN GİDEN HER ÜRÜNÜMÜZ BEĞENİLDİ"

Ayvalık'ı zeytinini ve zeytinyağını, farklı ürünleriyle adeta Hong Kong'a taşıdıklarına dikkati çeken Kürlek, "Zeytin, zeytinyağı ve sabunu, zeytin reçeli, sütü, lokumu ve zeytin kolonyası ihraç ettik. Ayvalık'tan giden her ürünümüz beğenildi." dedi.

Kürlek, Avrupa'ya zeytin ve zeytinyağı satışı gerçekleştiren firmalara toptan ürün tedarikinde bulunduklarını, Ayvalık'ta 5 ayrı mağazalarında da gelen turistlere ürünlerini sunduklarını söyledi.

İstanbul, Ankara ve bazı büyük kentlere bayiliklerle açılmayı planladıklarını dile getiren Kürlek, "Ayvalık ürünlerini daha fazla kişiye ulaştırmayı hedefliyoruz. İhracat yaptığımız ülke sayılarını artırmayı istiyoruz. Ayvalık'ı tüm Türkiye ve dünyaya zeytiniyle, zeytinyağıyla ve diğer ürünleriyle tanıtmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Benhan İbrahim Kantarcı da "Butik zeytinyağı üreten bir firmamızın uluslar arası arenada hem başarı ödülleri alması hem de ihracat yapması bizim uzun vadede yapmış olduğumuz planların önemli parçalarından biri olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Firmanın ihracat alanındaki hamlelerinin diğer firmalara da örnek olacağını vurgulayan Kantarcı, "Bizim elimizde dünyanın en önemli tarım ürünlerinden biri olan zeytin gibi bir değerimiz var. Dünyanın en kaliteli zeytinyağını üreten Ayvalık'ın tüm zeytinyağı üreticisi firmaların dünya ticaretinden payını alabilmesi en büyük arzumuzdur." ifadelerini kullandı.

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