Bakan Fakıbaba'dan et ithalatı açıklaması

Polatlı Ziraat Odası Başkanı Zekai Köseoğlu'nun buğday ithalatında gümrük vergisinin düşürülmesinin çiftçiyi zorda bıraktığına ilişkin konuyu gündeme getirmesine karşılık Bakan Fakıbaba, şöyle dedi:

"Şu anda buğday ithalatı var mı? Yok. Olduğu zaman biz ne güne duruyoruz burada. Biz her zaman üreticinin ve tüketicinin yanındayız" diye cevap verdi. Bakan Fakıbaba, çiftçilere üçüncü müjdeyi de tarımsal desteklemeler konusunda verdi. Fakıbaba, daha önce yılda bir kez ödenen desteklemelerin sonbahar ve ilkbaharda olmak üzere iki defada ödeneceğini belirterek, "Çiftçiye paranın lazım olduğu zamanda üreticimizi tefeciye mahkum etmeyeceğiz."



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Polatlı'da çiftçilerle bir araya geldi. Bakanlık olarak üreticinin ve tüketicinin emeklerinin ve haklarının korunmasına yönelik çalışmalar hakkında açıklamalar yapan Fakıbaba, "Kendi gıdasına üretemeyen ülkeler hiçbir zaman bağımsız olduğunu iddia edemez" diyerek bu ilke çerçevesinde çalışmalar başlattıklarını vurguladı. Tarım ve hayvancılık alanında var olan sorunları samimi bir şekilde çalışarak çözeceklerini belirten Bakan Fakıbaba, "Ben bu işin bakanı olarak sorunları çözmekten zevk alıyorum ve çözeceğiz. Ama hep birlikte taşın altına elimizi koyarak. Siz elinizi, biz gövdemizi koyacağız" dedi.



YILDA 2 KEZ DESTEK VERECEĞİZ



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bakanlık olarak üretimde dengeyi sağlayacak bir politika izleyeceklerini vurguladı. Tarımsal destek ödemelerini yılda iki kez yapacaklarını söyleyen Fakıbaba, "Desteklemeleri ürünü ekmeden önce size vereceğiz, yılda bir kez değil iki kez vereceğiz. Bir sonbaharda bir ilkbaharda. Niye tefecilerin eline çiftçiler düşmesin" diye konuştu.



"BUĞDAY İTHAL EDİLMİYOR"



Polatlı Ziraat Odası Başkanı Zekai Köseoğlu'nun, buğday ithalatında verginin düşürülmesiyle piyasaların olumsuz etkilendiğini ve üreticinin zarar ettiğini gündeme getirdi. Bakan Fakıbaba ise, "Buğday ithal eden var mı? Yok.. Olduğu zaman biz ne güne duruyoruz. Bizim duruşumuz belli, biz her zaman üreticinin tüketicinin yayındayız. Denge olmak için zaten piyasada varız" diye konuştu.



ET İTHAL ETMEYECEĞİZ



Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, hayvancılık sektörüyle ilgili olarak dersini iyi çalıştığını, yeni bir çalışma içinde olduklarını ve önümüzdeki 2.5 - 3 yıl içinde et ithal etmeyecek duruma geleceklerini vurguladı. Hayvancılık sektörünün desteklenmesiyle birlikte kırsaldaki nüfusu korumayı ve artırmayı amaçladıklarını söyleyen Fakıbaba, "Üretmeyen ülkeler bağımsız olamaz, üreten insanların elini öpeceğiz, desteğimiz mutlaka ve mutlaka devam edecektir" dedi.



Fakıbaba, 15 Temmuz darbe girişimine vurgu yaparken, "Rahat ve sakin olun, kolay değil. Dünya bizimle uğraşıyor. 15 Temmuz'u yaşadık, sizin gibi kahraman insanlarımız olmasa, burada olmayacaktık. AB ülkeleri, 'Türkiye'yi nasıl zor duruma düşürürüz? diye çalışıyorlar. Başka ülke olsaydı bu kadar saldırıyı atlatamazdı. Onun için beraber olacağız. 2023'e kadar çok büyük çalışmalara imza atacağız. Biz 80 milyonluk bir aileyiz" diye konuştu.

