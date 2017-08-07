Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev'den domates açıklaması

Rus Rossiya 24 kanalına bir mülakat veren Tkaçev, Rus tarım sektörüne son dönemde ciddi yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Domates, salatalık ve diğer bazı sebze ürünlerine devlet kaynaklarından önemli oranda harcama yapıldığına işaret eden Tkaçev, "Şimdi yerli üreticilere sırtımızı dönemeyiz. Bu nedenle Türkiye'den domates ithal etmeye hazır değiliz ve böyle bir adım atmayı planlamıyoruz." dedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, bir süre önce yaptığı açıklamada, İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında Türk yetkililerle Rusya’ya domates ithalatının istişare edileceğini söylemişti.

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