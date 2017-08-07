Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi
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Kredi kartı borçlu sayısı 497 bin kişi oldu

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi'nin Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Haziran 2017 Raporuna göre, bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 3 oranında azalarak 497 bin kişi oldu.

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:57:08 Güncelleme: 16:58:45 AA

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi'nin Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Haziran 2017 Raporu yayımlandı. Buna göre, bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 arttı.

Aynı yıl içinde birden fazla kaydı bulunan kişilerin bir kez sayılmasıyla elde edilen veriler dikkate alındığında; bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 oranında artarak 376 bin kişi oldu. Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 3 oranında azalarak 497 bin kişi oldu.

Öte yandan, bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş toplam kişi sayısı yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 712 bin kişi oldu.

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