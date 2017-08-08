Vişnenin fiyatı üreticide 3.5 TL, piyasada 9 TL

Afyonkarahisar Erkmen Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Ali Koç, yurt genelinde hasat dönemi biten ve bu sene geçen seneye göre fiyatı yükselişte olan vişne ile ilgili açıklamalarda bulundu.



İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, Türkiye'de genelinde vişnenin kilogram fiyatının 9 TL gibi rakamlara çıkmasının yüksek olduğunu ifade eden Koç, bu sene rekoltenin düşük olduğunu vurguladı. Buna vişnenin üreticisinin yüzünü güldürdüğünü ve halk tabiriyle ürünün para ettiğini kaydeden Koç, hasat döneminin rekolte azlığına rağmen iyi geçtiğinin altını çizdi. Koç, sözlerine şöyle devam etti:



"Vişne dönemi çok güzel geçti, mal azdı ama fiyatları çok güzeldi. Vatandaşımızı fiyatlar konusunda memnun oldu. Vişne 1.50 TL, 3.50 TL arasından satıldı. Fakat rekolte azdı bu sene. Biz genelde yurtiçi piyasaya gönderdi. Hem suluk (vişne suyu konsentresi) hem de çokluk (yemelik) olarak gönderdik. Piyasa üretici noktasında satış fiyatları gayet güzel, vatandaşın asıl vişneye yönelmesi lazım ve vişne suyu içmesi lazım. Bu şekilde fiyatlar biraz daha güzel olur üreticisi açısından"

Türkiye genelinde özelliklede İstanbul'da tezgahlarda vişnenin kilogram fiyatının 9 TL'den satılmasına da değinen ve fiyatının yüksel olduğunu belirten Koç açıklamasında şunları söyledi:"Bu fiyat yüksek, bizim buradan 3.5 TL'ye gidiyor artık bilmiyorum piyasada 9 TL olması tabi ki yüksek. Arada kazananlar aracılar ve nakliyeciler. Büyük bir ihtimalle bunlar kazanıyor. Bunun önüne ise üreticiden alıp direk vatandaşa ulaştırılması ile geçilebilir. Mesela marketler halk yasasına uyup halden bize yönlendirilmeleri gerekiyor. Satışlar şahıs olarak değil kooperatifler aracılığı ile yapılmalı. Piyasa vişne tüketimi çok az. Yani şeftali ve cola gibi diğer içecekler çok ama vişne suyu olarak çok az. Bizim kendi bölgemizde bu şekilde. Vişne suyuna doğru yönelmesin de fayda var"

vişne fiyatı

afyonkarahisar

vişne hasadı

vişne üretimi

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER

Kilogram fiyatı 9 TL'ye kadar çıkan vişnede fiyat düşüşü beklemediklerini de değinen Koç, "Geçen seneye göre kıyaslandığında ise bu sene çok iyi iyi oldu. Geçen sene 1-1.5 TL arasındaydı, bu sene 1.5 TL'den başladı ve çok güzel bir fiyat artışı oldu.Üretici kazanmış oldu. Kilogramı 9 TL gibi rakamlardan satılan vişnede fiyat düşmez çünkü aracı yine kazanır. Aracı yine kazanır bunda üretici her zaman mağdur duruma düşüyor. Bundan dolayı biz direk firmalara, fabrikalara gönderiyoruz vişne suyu olarak orda konsantre yapıyorlar" dedi.