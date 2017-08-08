Afrika'nın en büyük fabrikası Türk firmasının

Şimdiye kadar yaklaşık 150 milyon dolar yatırımla Afrika'nın en büyük kablo fabrikasını kuran BMET Kablo, başta Kenya, Sudan, Somaliland, Uganda ve Cibuti olmak üzere pek çok Afrika ülkesine ihracat yapıyor.

Fiber optik, enerji ve data kablosu gibi birbirinden farklı türde kabloların üretildiği fabrika 75 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 150 bin metrekare alan üzerine kurulu. Geçen yıl göstericiler tarafından yağmalanan fabrikanın yöneticileri buna rağmen kapasiteyi ve yatırımlarını arttırıyor.

Türkiye’deki fabrikalarının sadece fiber optik kablo üretimi yaptığını ancak burada çok kapsamlı bir üretim tesisi kurduklarını ifade eden BMET Kablo Genel Müdür Yardımcısı Fatih Tazecioğlu, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, fabrikada yaklaşık 700 işçinin çalıştığını ve tesisin ISO 9001 ve ISO 14001 gibi sertifikalara sahip olduğunu dile getirdi.

HEDEF TÜM AFRİKA

Fatih Tazecioğlu, Etiyopya’da yatırım yapma kararı almalarının başında ülkenin dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden birisi olmasının geldiğini belirterek, ayrıca hükümetin vergi ve arsa teşviki sağlaması ve ülkedeki ucuz iş gücünün de etkili olduğunu kaydetti.

Etiyopya’da Türkiye ve Orta Doğu ülkelerine kıyasla kar marjlarının yüksek olduğunu ifade eden Tazecioğlu, ilk önce iç pazara satışların başladığını sonraki yıllarda ise ihracata yöneldiklerini söyledi.

Tazecioğlu, Etiyopya’nın tek telekomünikasyon şirketi olan Ethio Telecom’un en büyük tedarikçisi olduklarını belirterek, “Kenya, Sudan, Somaliland, Uganda ve Cibuti’ye ihracatı sürdürüyoruz. Şu an Nijerya pazarına girmeye çalışıyoruz. Hedefimiz tüm Afrika’ya ulaşmak.” dedi.

Kenya ve Cibuti’de önemli başarılara imza attıklarını kaydeden Tazecioğlu, bu başarıyı tüm Afrika ülkelerinde göstermek istediklerini ve bu amaçla fabrikayı genişletmeyi de düşündüklerini kaydetti.

Tazecioğlu, “Afrika pazarı çok büyük ve ciddi bir talep var. Afrika kıtasında fiber optik kablo üreten ikinci veya üçüncü şirketiz. Bu alanda çok rekabet yaşanmasa da enerji alanında rekabet büyük.” dedi.

BMET Kablo Genel Müdür Yardımcısı Fatih Tazecioğlu,

DÖVİZ VE HAMMADDE EN BÜYÜK SIKINTI

Ülkedeki en büyük sıkıntının döviz bulma konusunda yaşandığını belirten Fatih Tazecioğlu, “Ülkeden yeterli miktarda doğal kaynak çıkarılmadığı için ham maddemizi ithal ediyoruz. Bakır ve alüminyum gibi ham madde ihtiyacımızı karşılamak için de dövize ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.

Ham madde tedarikinde yaşanan sıkıntı sebebiyle madencilik alanına yöneldiklerini belirten Tazecioğlu, bunun için satın alınan büyük bir alanda maden aramasına başladıklarını, ayrıca, kuzeydeki bakır ve altın madenlerinde ortaklık gibi planları da masada tuttuklarını söyledi.

GEÇEN YIL YAĞMALANMIŞTI

Tazecioğlu, geçen yıl fabrikanın olduğu Sebeta kasabasındaki tesislere göstericilerin düzenlediği saldırılardan kendilerinin de olumsuz etkilendiğini ve henüz hükümetten bekledikleri tazminatı alamadıklarını kaydetti.

Geçen sene Etiyopya’nın Oromo eyaletinde muhalif göstericilerin saldırısına uğrayan çok sayıda fabrika ve iş yeri arasında, başkent Addis Ababa’nın 35 kilometre uzağında bulunan Sebbeta bölgesindeki iki Türk firması da vardı.

Yağmalama sonrası en fazla zarar gören şirketlerden biri de uzun süredir Etiyopya’da üretim yapan Türk şirket BMET Kablo olmuştu. Fabrikanın ofislerini yağmalayan ve yatakhaneye girerek işçileri darp eden saldırganlar olay sırasında çok sayıda işçinin paralarını ve pasaportlarını gasbetmiş ancak iş makinelerine ve ürünlere ise zarar vermemişti.

Her yıl 24 bin ton bakır, 48 bin ton alüminyum işleyen fabrika, 24 bin kilometre fiber optik kablo, 12 bin kilometre bakır iletişim kablosu ve 10 bin kilometre yüksek voltaj kablosu üretiyor.

Şu an ortalama yıllık 100 milyon dolar ciro yapan şirket, tam kapasite çalıştığında bunu 250 milyon dolara çıkarabiliyor.

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