Yerli otomobilde son durum

Vali Balkanlıoğlu başkanlığında, AK Parti Sakarya milletvekilleri Recep Uncuoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Mustafa İsen, Ali İhsan Yavuz, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı Mahmut Kösemusul ile Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Muzaffer Elmas ve eski Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi (CEO) Orhan Özer'in katılımıyla yerli otomobil ikinci istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Balkanlıoğlu, Sakarya'nın tertipli, düzenli sanayileşmesiyle milli üretimler ve üretimi gerçekleştirecek firmalar için çok avantajlı bir yer olduğunu ifade ederek, "Sakarya gerek konumu, gerek otomotiv sektöründeki tecrübeli ve nitelikli istihdamı, nüfus için hazırlığı ve özellikle lojistikteki ayrıcalıklı özelliğiyle yerli otomobil üretimi için en avantajlı il. Üretim üssü için yerimiz hazır. Bizler de hep birlikte bu milli yatırımı şehrimize kazandırmak için gereken tüm çalışmayı yapıyoruz, yapacağız." diye konuştu.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Kösemusul da yerli otomobile, milli üretimlere ev sahibi olmak için yaklaşık 6 yıldan beri kentin sanayi ve ticaretini nitelikli, kapsamlı çalışmalarla hazırladıklarına işaret ederek, "Çalışmalarımıza destek veren ve toplantımızda bizlerle olan şehrimiz karar vericilerine çok teşekkür ediyorum. Yerimiz hazır, üretim üssü çalışmamız hazır, dosyamız hazır. TOBB Başkanımıza, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza son hazırlıklarımızı tekrar sunacağız ve çalışmalarımıza hep birlikte hız kesmeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"YERLİ OTOMOBİLE EV SAHİPLİĞİ YAPMAK İSTİYORUZ"

AK Parti MKYK Üyesi Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu ise kentin otomotiv sektöründe tecrübesi ve nitelikli istihdamının önemli bir avantaj olduğunu vurgulayarak, "Milli ve yerli üretimde ana sanayi ve onu destekleyecek yan sanayiyi tüm aşamalarıyla düşünüyoruz. Yan sanayi konusunda da yer hazırlığımız ve bakanlığımızın destekleyeceği avantajlarımız olacaktır." şeklinde konuştu.

Yerli otomobil üretimini gerçekleştirilecek firmaların, sektördeki tüm avantajları değerlendireceğini anlatan İsen de yatırımı yapacak firmaların tüm detayları incelediğinde Sakarya kararını vereceği inancını taşıdığını ve kentin avantajlarına güvendiklerini söyledi.

Üstün ise yerli otomobilin Sakarya'da üretilmesi gerektiğini dile getirdi. Tüm ayrıntılarıyla üretimin Sakarya'da yapılması için gerekli çalışmaların mevcut olduğunu vurgulayan Üstün, "Sakarya’mızın lojistik avantajının değerlendirileceği kuzey bölgesinde bu üretime ev sahipliği yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Toplantıda konuşan Ali İhsan Yavuz, Sakarya'nın dev yatırımlara ev sahibi olduğunun altını çizerek, yatırım kararlarının alınmasının şehrin otomotiv sektöründeki avantajlarını ispatladığına vurgu yaptı. Yavuz, "Milli ve yerli oto üretimine en iyi ev sahibi bizim şehrimiz olacaktır. Gereken tüm çalışmayı yapacağız." dedi.

"ÜNİVERSİTE GEREKLİ DESTEĞİ VERECEK"

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Elmas, otomotiv sektörü için uzman kadrosuyla çalışma yapmaya hazır olduğunu aktardı.

Yerli otomobil dosyasının hazırlanmasında SATSO ile önemli çalışmaları olduğunu anlatan Elmas, "Sakarya'mızın tüm avantajlarını dosyamızda işaret ettik. Bundan sonraki aşamalarda da biz üniversite olarak hazırız." açıklamasında bulundu.

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