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İŞ-YAŞAM

Kurban Bayramı tatili öncesi Bodrum'da doluluk oranları yüzde 100'e çıktı

Bodrum'da otellerde yoğunluk üst seviyede

Bodrum'da bayram tatili öncesinde otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'lere ulaşırken, sahillerde adım atacak yer kalmadı. Birçok beach clup ve tesis, şezlonglarını denizin içine kadar koyarak konuklarını serinletmeye çalıştı

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 11:26:38 Güncelleme: 12:39:51 DHA

Bodrum'da bayram tatili öncesi otellerdeki doluluk oranlarının yüzde 100'lere ulaşması, esnafın ve turizmcinin yüzünü güldürdü. Kötü başlayan sezonun ardından sahiller, yerli ve yabancı turistlerle doldu.

Bodrum'un şehir merkezi ile Kumbahçe, Gümbet ve Paşatarlası mahallelerindeki otel ve pansiyonlarda yer bulmak güçleşti. Gümbet plajında adım atacak yer kalmazken, karada yer kalmayınca, beach club ve otel yöneticilerinin denizin içine masa sandalye ve şezlong koyarak konuklarını serinletme yolunu seçtikleri görüldü.



Birçok tatilci su sporları yaparken 40 derece hava ve 21 derece deniz suyundan çıkan tatilciler serinlemek için Beach Club'taki köpük banyosuna koştu, yabancı ve Türkçe pop şarkılarla köpüğün içinde dans etti, eğlendi.

KAYMAKAM: DEPREMLER ETKİLEMEDİ

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, turistik tesislerdeki doluluk oranının yüzde 100'le ulaştığını belirterek, "Turizmcilerle görüşüyorum aldığımız bilgiler çok olumlu, yüzlerce deprem ve bazılarının deprem çığırtkanlığına rağmen Bodrum yine tatil için tercih edilen merkezlerimizin başında geliyor. Kimse tedirgin olmasın, gelsin tatilini yapsın. Onca depremin ardından ne tesislerimizde ne evlerimizde ciddi bir sorun yok" dedi.

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