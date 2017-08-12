Kurban Bayramı tatili öncesi Bodrum'da doluluk oranları yüzde 100'e çıktı

Bodrum'da bayram tatili öncesi otellerdeki doluluk oranlarının yüzde 100'lere ulaşması, esnafın ve turizmcinin yüzünü güldürdü. Kötü başlayan sezonun ardından sahiller, yerli ve yabancı turistlerle doldu.

Bodrum'un şehir merkezi ile Kumbahçe, Gümbet ve Paşatarlası mahallelerindeki otel ve pansiyonlarda yer bulmak güçleşti. Gümbet plajında adım atacak yer kalmazken, karada yer kalmayınca, beach club ve otel yöneticilerinin denizin içine masa sandalye ve şezlong koyarak konuklarını serinletme yolunu seçtikleri görüldü.

kurban bayramı 2017

Kurban Bayramı tatili kaç gün

tatil

BODRUM

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER

Birçok tatilci su sporları yaparken 40 derece hava ve 21 derece deniz suyundan çıkan tatilciler serinlemek için Beach Club'taki köpük banyosuna koştu, yabancı ve Türkçe pop şarkılarla köpüğün içinde dans etti, eğlendi.Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, turistik tesislerdeki doluluk oranının yüzde 100'le ulaştığını belirterek, "Turizmcilerle görüşüyorum aldığımız bilgiler çok olumlu, yüzlerce deprem ve bazılarının deprem çığırtkanlığına rağmen Bodrum yine tatil için tercih edilen merkezlerimizin başında geliyor. Kimse tedirgin olmasın, gelsin tatilini yapsın. Onca depremin ardından ne tesislerimizde ne evlerimizde ciddi bir sorun yok" dedi.