Gelir ve Kurumlar vergisi birleşiyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal, ilçe ziyaretlerini ardından Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı’nın (BETAV) düzenlediği geceye katıldı.



DHA'nın haberine göre, Bitlis Eren Üniversitesi Rahva Yerleşkesi'ndeki Yahya Eren Konukevi önünde düzenlenen programa, Vali İsmail Ustaoğlu, BETAV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, işadamları ve BETAV üyeleri katıldı. Maliye Bakanı Naci Ağbal, burada yaptığı konuşmada 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ekonominin bir miktar sekteye uğradığın belirterek, şunları söyledi:



"Hükümet olarak ilk andan itibaren almış olduğumuz tedbirlerle çok önemli mesafeler kat ettik. 1 yıl öncesine göre ekonomimiz gayet iyi gidiyor. Gerek yatırım, üretim, ihracat tarafında arka arkaya açıklamalara baktığınız zaman, rakamlar hepimizi sevindiriyor. Sonuçta bu ülkede üretim olacak. Yatırım olacak, ihracat, büyüme olacak ki, refah arkasından gelecek. 2010-2016 arasında Türkiye ekonomisi yıllık 6.7 büyüdü. Global krizden sonra olağanüstü büyüme performansını yakaladık. Şu anda 2017 değil de yüksek büyüme oranını yakalayacağımızı söyleyebiliriz. Ekonomide üretimin çarklarının döndüğünü ve son derece iyi gittiğini gösteriyor. İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük. İkinci çeyrekte yüzde 5 daha büyüyeceğiz. Üçüncü çeyrekte ise ikinci çeyrekten daha fazla büyüyeceğiz. Yüzde 5-6’lık büyümeyi yakalayabiliriz, bu hepimizi sevindiriyor."



"GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNUN BİRLEŞTİRECEĞİZ"



Bakan Ağbal, KGF, gerekse KOSGEB ve gerekse vergi indirimlerinin arka arkaya ekonomide moralleri düzelttiğini söyledi. Hükümet olarak önümüzdeki günlerde özellikle ekonomi ile ilgili önemli yasal düzenlemeleri kamuoyu ile paylaşacaklarını da belirten Bakan Ağbal, şöyle konuştu:



"Eylül ayından itibaren bir numaralı gündemimiz inşallah ekonomi olacak. Hükümetin en öncelikli gündemini ekonomi oluşturacak. Şu anda ekonomi koordinasyon kurulunda yapısal reform alanında birçok konuyu görüşüyoruz. Çalışmalar yapılıyor. İnşallah bu hazırlıkları tamamladıktan sonra Meclisin açılması ile beraber çok kapsamlı yasal düzenlemeleri de Meclise getireceğiz. Bakanlığımız ile ilgili birkaç konuda özel çalışmalarımız var. Bunlardan en önemlisi gelir vergisi kanunu. Gelir ve kurumlar vergisi kanunun birleştireceğiz.

Tek bir kanun yapacağız. Yatırımın, üretimin, istihdamın ve ihracatın önünü açan, vergi yükünde eşitliği, adaleti öngören, en önemlisi de Türkiye’yi daha rekabetçi bir konuma getirecek bir gelir vergisi kanunu yapmak istiyoruz. İkinci konumuz Katma Değer Vergisi reformu. Bunu da çok önemsiyorum. Katma Değer Vergisi Kanunu modern bir kanun. Birçok ülkede uygulanıyor. Ama her ülkede aynı şekilde uygulanmıyor. Türkiye’deki KDV kanunu işletmeler üzerinde yükler oluşturuyor. Burada ciddi bir reform fırsatını yakaladık. İnşallah bununla ilgili çalışmalarımızı da bir, iki ay içerisinde tamamlayacağız. Ekimde onu da kamuoyunun gündemine getireceğiz. Üretimle ilgili arka arkaya yeni çalışmalar yapılıyor. O konularda da önemli düzenlemeleri sizlerle paylaşacağız."



"İNOVASYONA YATIRIM YAPACAĞIZ"



Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda yüzde 5-6’lardan daha düşük bir büyümeye tahammülü olmadığını da belirten Bakan Ağbal, "Genç bir nüfusa sahibiz. Gençlerimiz iş istiyor, aş istiyor. Onlara bizim iş bulmamız lazım, aş bulmamız lazım. Bunun için de yüksek büyüme oranlarına devam etmemiz lazım. Yüzde 5, yüzde 6, yüzde 7 Türkiye için olmayacak büyüme oranları değil. Türkiye’nin normal yakalaması gereken büyüme oranlarıdır. Bunları yaparken, teknolojiye, inovasyona, AR-GE’ye, girişimciliğe çok daha fazla önem vermemiz lazım.

Daha fazla inovasyona yatırım yapacağız. Araştırma geliştirmeye daha fazla önem vereceğiz. Hükümet olarak önceki dönemlerle mukayese edilemeyecek kadar AR-GE’ye para harcıyoruz. Ciddi anlamda bütçeden para harcıyoruz. Ama bu bile yetmez. Türkiye şu anda milli gelire göre, yüzde 1 civarında AR-GE’ye para harcıyor. Ama rekabet içinde olduğumuz ülkelerde bu üç katı. Bizim ne yapıp edip, AR-GE’ye inovasyona kaynak ayırmamız lazım. İnşallah 2023’e giden bu vizyonda biz AR-GE’ye daha fazla kaynak ayıracağız."diye konuştu.

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