Türkiye Rusya ekonomik ilişkilerinde yeni yol haritası

Türk Akımı, Akkuyu Nükleer Enerji Santralı gibi dev enerji projelerine imza atan Türkiye ve Rusya, yeni işbirliği alanlarında birlikte çalışmak için kolları sıvadı. Bu çerçevede, İzmir bu hafta kritik bir buluşmaya sahne olacak.

Gazete Habertürk'ten Bahar Bakır'ın haberine göre, 18 Ağustos’ta başlayıp 27 Ağustos’ta sona erecek 86. İzmir Enternasyonal Fuarı çerçevesinde düzenlenecek “Partner Ülke Rusya” temalı Türkiye-Rusya İş Forumu’nda, yeni işbirliği alanlarına ilişkin anlaşmalar imzalanacak.

Foruma, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bilim Sanayi Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak katılacak. Rusya tarafından da Enerji Bakanı Aleksandr Novak ve Rusya Sanayi Ticaret Bakanı Denis Manturov’un forumda yer alması bekleniyor. Forumda iki ülke arasında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik yol haritaları belirlenecek.

100 RUS ŞİRKET GELECEK

Forumun yanı sıra iki ülke arasında Türkiye - Rusya Sanayi İşbirliği, Türkiye-Rusya Müteahhitlik ve Bölgesel İşbirliği, Türkiye Rusya Özel Ekonomik Bölgeler, Enerji ve Turizm İşbirliği adlı oturumlar gerçekleştirilecek. Fuara 100’ün üzerinde Rus şirketin temsilcileri gelerek Türk muadilleriyle yeni işbirliklerine imza atacak.

İKİLİ TEMASLARDA ENERJİ ÖNE ÇIKACAK

İki ülke bakanları arasında ikili görüşmeler de gerçekleştirilecek. Türk akımı, ele alınacak projelerin başında gelecek. Gazprom, Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı projesinin denizden geçecek kısmının yapımını öne alarak önümüzdeki aylarda inşaata başlayacağını açıklamıştı.

Burada yürütülecek yol haritası ve koordinasyon da görüşmelerde ele alınacak. Bakanlar, 2018 yılının başında Akkuyu nükleer santralının inşasına başlanacak Akkuyu Nükleer Enerji Santralı ve Türkiye tarafından hazırlanması beklenen lisanslar ile ilgili son çalışmaları da değerlendirecek.

DOMATES KRİZİ DE ELE ALINACAK

Türkiye açısından en önemli gündem maddelerinden biri olan domates krizi de görüşmelerde ele alınacak. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci gerekirse “karşı önlem alabileceklerini” söylemişti. Türk domates üreticileri, 2015’te ihracatın yüzde 70’ini Rusya’ya yapmıştı.

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