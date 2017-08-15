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Bakan Elvan iş gücü istatistiklerini değerlendirdi

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan iş gücü istatistiklerini değerlendirdi

Kalkınma Bakanı Lütfi̇ Elvan, yılın ilk yarısında gerçekleşen verilerin ekonominin beklenenden de iyiye gittiğini gösterdiğini belirterek, "İş gücüne katılım oranlarındaki güçlü artışlarla işsizlik oranlarındaki gerilemenin sürmesi ekonominin istihdam oluşturma kapasitesinin devam ettiğini göstermektedir." ifadesini kullandı

15 Ağustos 2017 Salı, 13:29:56 Güncelleme: 13:33:52 HABERTURK.COM

Türkiye İstatistik Kurumu’nun İşgücü İstatistiklerine göre Mayıs döneminde işsizlik oranı bir önceki döneme göre 0,3 puan azalarak yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yılbaşında yaklaşık 4 milyon olan işsiz sayısı 3 milyon 225 bine kadar gerilemiştir.

Hükümet olarak ekonomiye yönelik aldığımız önlemler ve attığımız adımlar ile 2017 yılında uygulamaya konulan ve halen devam eden istihdam teşviklerinin önümüzdeki dönemde istihdama olumlu yansıması beklenmektedir.

Türkiye ekonomisinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 621 bin kişilik ilave istihdam oluşturulmuştur. Son veriler incelendiğinde özellikle hizmetler sektöründe gözlenen nispeten güçlü iyileşmede ekonomik canlanmanın ve teşvik programlarının etkisi görülmektedir. İlgili dönemde 2016 yılının aynı dönemine göre istihdam, tarım dışı sektörlerde 584 bin artış kaydetmiştir.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan

İşgücüne katılım oranlarındaki artış eğilimi sürmektedir. Nitekim bir önceki yılın aynı dönemine göre işgücüne katılım oranı 0,5 puan (950 bin kişi) artarak yüzde 53’e yükselmiştir. Özellikle kadınlardaki işgücüne katılım oranındaki (1 puan) artış dikkat çekicidir. İşgücüne katılım oranlarındaki güçlü artışlarla birlikte işsizlik oranlarında gerilemenin sürmekte olması ekonominin istihdam oluşturma kapasitesinin devam ettiğini göstermektedir.

2017 yılının ilk yarısı itibarıyla gerçekleşen veriler ekonominin beklenenden iyiye gittiğini göstermektedir. Özellikle yılın ilk çeyreğinde yakalanan yüksek büyüme performansının yıl boyunca artarak devam etmesini, 2017 yılı için hedefimiz olan yüzde 4,4’lük büyüme rakamının üzerine rahatlıkla çıkacağımızı ve bunun da istihdama olumlu yansıyacağını bekliyoruz.

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