İŞ-YAŞAM

Fındık üreticisi en az 13 lira fiyat bekliyor

17 Ağustos 2017 Perşembe, 11:14:24 DHA

Ordu'da fındık hasadı halen devam ederken, üreticiler bu sezon en az 13 lira fiyat bekliyor. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, fındıkta maliyetin her geçen yıl arttığını belirterek, "10 liranın üzerinde maliyeti olan bir fındığın serbest piyasada işlem göreceği rakamın da 13-14 liraya doğru gitmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çiftçilerimizin de beklentileri bu yönde" dedi

  • 1 Fındık üreticisi en az 13 lira fiyat bekliyor
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    Ordu'da 8 Ağustos'ta başlayan fındık hasadı halen devam ederken, serbest piyasada bu sezon fındığın kaç liradan işlem göreceği de merakla bekleniyor. 

  • 2 Fındık üreticisi en az 13 lira fiyat bekliyor
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    Serbest pisada fiyatlar henüz oluşmadı. Geçen sezon devreye giren Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından bu yıl da fındık alımı yapılması beklenirken, TMO fiyatı da merak ediliyor.

  • 3 Fındık üreticisi en az 13 lira fiyat bekliyor
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    Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, fındık işçiliği, zirai mücadele,  küf hastalığı gibi etkenlerle fındık maliyetinin her geçen yıl arttığına dikkat çekerek, 1 dekarda alınan 150 kilogram üzerinde fındığın 10 liranın üzerinde maliyeti olduğunu kaydetti.

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  • 4 Fındık üreticisi en az 13 lira fiyat bekliyor
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    Tüm bölgenin ortalamasında 1 dekarda 80-90 kilogram fındıkalınabildiğini belirten Akarsu, "Her yıl fındığın maliyeti artıyor. Maliyet artıyor ama fındık fiyatı geriye gidiyor.

  • 5 Fındık üreticisi en az 13 lira fiyat bekliyor
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    1 dekarda 10 liranın üzerinde maliyeti olan fındığın serbest piyasada işlem göreceği rakamın da 13-14 liraya doğru gitmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çiftçilerimizin beklentileri de zaten bu yönde. Bu konuda çiftçilerimize hak veriyoruz. Çünkü işi biz maliyet üzerinden yapıyoruz" dedi.

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