İŞ-YAŞAM
Fındık üreticisi en az 13 lira fiyat bekliyor
17 Ağustos 2017 Perşembe, 11:14:24 | Güncelleme: 11:18:47
DHA
Ordu'da fındık hasadı halen devam ederken, üreticiler bu sezon en az 13 lira fiyat bekliyor. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, fındıkta maliyetin her geçen yıl arttığını belirterek, "10 liranın üzerinde maliyeti olan bir fındığın serbest piyasada işlem göreceği rakamın da 13-14 liraya doğru gitmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çiftçilerimizin de beklentileri bu yönde" dedi
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Ordu'da 8 Ağustos'ta başlayan fındık hasadı halen devam ederken, serbest piyasada bu sezon fındığın kaç liradan işlem göreceği de merakla bekleniyor.
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Serbest pisada fiyatlar henüz oluşmadı. Geçen sezon devreye giren Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından bu yıl da fındık alımı yapılması beklenirken, TMO fiyatı da merak ediliyor.
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Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, fındık işçiliği, zirai mücadele, küf hastalığı gibi etkenlerle fındık maliyetinin her geçen yıl arttığına dikkat çekerek, 1 dekarda alınan 150 kilogram üzerinde fındığın 10 liranın üzerinde maliyeti olduğunu kaydetti.
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Tüm bölgenin ortalamasında 1 dekarda 80-90 kilogram fındıkalınabildiğini belirten Akarsu, "Her yıl fındığın maliyeti artıyor. Maliyet artıyor ama fındık fiyatı geriye gidiyor.
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1 dekarda 10 liranın üzerinde maliyeti olan fındığın serbest piyasada işlem göreceği rakamın da 13-14 liraya doğru gitmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çiftçilerimizin beklentileri de zaten bu yönde. Bu konuda çiftçilerimize hak veriyoruz. Çünkü işi biz maliyet üzerinden yapıyoruz" dedi.
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CİDDİ BİR REKOLTE DÜŞÜKLÜĞÜ VAR
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Kışın meydana gelen zirai donun, devamında dolu ve sıcak havanın fındığı olumsuz yönde etkilediğini belirten Akarsu, "Şu anda dalda fındık görünmüyor. Dışarıdan yaklaşık 10 bin mevsimlik fındık işçisi bölgeye geldi. Onlarda istediğini bulamayacaklar.
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Gerçekçi rekolte rakamlarıyla işin üzerine gidersek kimse hayal kırıklığı yaşamamış olur. Rekolteyle ilgili söylenenlere katılmıyorum. Ciddi bir rekolte düşüklüğü var.
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Son rüzgardan sonra fındık yanmış durumda. '30 çuval fındık aldığım yerde 14 çuval aldım' diyen çiftçilerimiz var. Buda fındığın kaybolduğunu gösteriyor" diye konuştu.
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Fındık üreticisi, evli ve 3 çocuk babası Rahmi Aksu ise, fındığın maliyetinin oldukça yüksek olduğunu vurgulayarak, "En az 12-15 lira arasında fiyat bekliyoruz.
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Fındığı işçilere toplatıyoruz. Masraf çok, günlük yevmiye 100 lira. Gübresi, ilacı, patozu, taşıması, kurutması, bahçe temizliği hep eziyet ve masraf. 15 lira olursa fındıktan bize de bir şey kalır" dedi.
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