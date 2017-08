Berat Albayrak: Tarihi günlerden geçiyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak İstanbul'da, Ülke-Bölge Çalışmaları Uzmanlığı alanında öğrenim gören öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Albayrak, burada yaptığı konuşmada "Tarihi günlerden geçiyoruz. Tarihsel bir kırılmanın Türkiye'nin bölgenin ve dünyanın her geçen gün yaşadığı günlerden geçiyoruz.



Dün Barcelona bir kaç hafta önce Paris, Londra, Türkiye ve Amerika'da neler oluyor. Hepsini görüyoruz. Çok ilginç. Her çatışmanın kavganın ve yaşanan problemin ardında bazı duygusal sebepler oluyor. Duygusallık var arkasında" ifadelerini kullandı.



"DÜNYA BÜYÜK BİR GÜÇ VE ZENGİNLİK KAYMASI YAŞIYOR"



Bakan Albayrak, dünyanın büyük bir güç ve zenginlik kayması yaşadığını belirtti. Albayrak, "Orta doğu krizi bölgeye ve dünyaya yayılan her geçen gün ismi farklı konulsa da ama arkasında farklı sebepleri olan krizlerle karşı karşıyayız. Türkiye bu sürecin neresinde, benim şahsi kanaatim tespit ve teşhislerin başında başlayacağım konuların bir tanesi de budur. Dünya büyük bir güç ve zenginlik kayması yaşıyor. Bu kayma 500 yıldır ekosistemi elinde tutan batı medeniyetinin artık yavaş yavaş Doğuya doğru kaymaya başladığı bir resmî gözümüzün önüne koyuyor" dedi.



Önümüzde ki 10-20 yıl içerisinde dünyadaki gelir dağılımında gayri safi milli hasıla (GSMH) dengesinde dünya sikletinin Doğu'ya doğru kayacağını dile getiren Albayrak, "Sadece Çin ve Hindistan GSMH'ı G7 ülkelerinin toplamını geçecek. Bu çok önemli bir tespit. Herkes birşeyler diyor. Kuzey Kore'de neler oluyor. Kuzey Kore'nin arkasında kimler var. Haritada sorsanız yerini bilmedikleri bir ülke dünya gündemine geliyor. Arkasında kim var kim kimle iş tutuyor kim nasıl bir okuma yaparak stres testi uyguluyor birbirine perde arkasından. Zor günler" diye konuştu.



"10 YIL İÇERİSİNDE ÇOK BÜYÜK BİR EKONOMİK ÇARPIŞMA YAŞANACAK"



Albayrak 10 yıl içerisinde çok büyük bir ekonomik çarpışma yaşanacağını söyleyerek, "Bu neyi doğuracak şahsi kanaatim önümüzdeki 10 yıl içerisinde çok büyük bir ekonomik çarpışmayla karşı karşıyayız. Bu bir siyasi çarpışma peşinden askeri bir çarpışma ve çatışmayı doğurur mu? İnşallah doğurmaz. Ama çok net bir resim varsa o da şudur. 10 yıl içerisinde dünyadaki ağırlık merkezinin kaymasının doğuracağı sosyolojik ve ekonomili an bağlı olarak kritik krizlerle karşı karşıyayız" dedi.



Artık krizin vurmadığı bir ülke kalmadığını aktaran Albayrak, "Peki bu büyük Asya Pasifik krizinin Türkiye neresinde, dünya nasıl pozisyon alıyor ve nasıl okuyup nasıl bir süreç içerisindedir. Krizin olmadığı bir ülke kalmadı artık. Dünyada güllük gülistanlık mutlu mesut hiçbir şeyin olmadığı kalmadı. Hele de son 15 yılın Orta Doğu merkezli dünyaya yayılan bu aşırıcılık, radikallik dinin arkasına saklanarak hele de kutsal dinimizi kirleterek birileri tarafından malum örgütler tarafından İslaml ile ilişkilendirmeye çalışılıp kin, nefret ve öfkeyle ayrımcılığı körükleyen krizlerle karşı karşıyayız. Orta doğu merkezli başlayan bu süreç birçok ülkeyi dominonun taşları gibi teker teker istikrarsızlaştırdı. Bölme süreçlerini de neticelenecek noktada büyük ama büyük travmalarla karşı karşıya bıraktı" ifadelerini kullandı.



Albayrak bunun nedenleri olarak duygusal sebepleri göstererek, "Türkiye bunun neresinde özellikle son 15 yolda yaşanan travmalara baktığında tarihsel geçmişinden bugüne kadar bir başka sebebin en az bu demin saydığım sebep kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Nedir o, ilk başta söylediğim duygusal sebeplerdir. Acaba onun da etkisi var mı? Nedir duygusal sebepler ekonomik sebeplerinde orta doğu üzerinde yaşanan krizlerde istikrarsızlıkta savaşlarda çatışmalarda öfke nefret kan gölüne dönmesinde var mı? Var" şeklinde konuştu.



"21. YÜZYIL ZOR BİR YÜZYIL OLACAK"



Bakan Albayrak, 21. yüzyılın çok zor olacağını söyledi. Albayrak, "21.yy zor bir yüzyıl olacak bireysel ve toplumsal okumaları bunu ekonomik, siyasi, ticari yansımalarını çok ama çok yakından takip etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Yeni bir dünya düzeninin kırıldığı bu günlerde Türkiye'yi tüm bu süreçlerde en iyi duruma hazırlamak noktasında çok ama çok büyük sorumluluk ve vebali olduğunu unutmamamız gerekir" dedi.



"TÜRKİYE ÇOK BÜYÜK VE GÜÇLÜ BİR ÜLKE"



Türkiye'nin çok büyük ve güçlü bir ülke olduğunu, daha büyük ve daha güçlü olması için de çok önemli adımların atıldığının altını çizen Albayrak, "Kim ne derse desin batı, doğu ve dışarısıyla bireylerimizde ki geçmişlerimizde bireylerimizde muhtemel tezahür etmiş hastalıklara kapılmamak lazım. Öyle birşey var. Bu hastalık geri kalmış geri bırakılmak durumunda kalmış bu hastalık ve virüs toplumlara yılllarca sokuldu. Hangi hastalık bu, on yıllardır bünyemize sokulmaya çalışılan bu virüs Türkiye toplumundan hiç birşey olamaz. Onu yapamayız bunu yapamayız geri kalmışız eğitimsisiz, cahiliz, şuyuz, buyuz yok öyle birşey. Dünyaya medeniyet, tarih ve bilim öğretmiş bir millet olarak bir dinin mensupları olarak böyle bir itamı böyle bir hastalığı bünyemize bırakın sokmayı etrafımızda dolaştırmayacağız" şeklinde konuştu.

