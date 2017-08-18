Bakan Özlü: Rusya ile hedef 100 milyar dolar

Türkiye - Rusya İş Forumu'nun açılış oturumunda konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İzmir Enternasyonal Fuarı'nın partner ülkesi Rusya'nın geniş bir heyetle geldiğini ifade ederek, bunun iki ülke ilişkilerine verdikleri önemin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Türkiye-Rusya ilişkilerinin sadece bölgesel ilişkilerle açıklanamayacağını aktaran Bakan Özlü, "Bizlerin ilişkileri, komşu olmanın çok üzerinde, sınırları aşan anlamlar taşımaktadır. Çünkü Türkiye ve Rusya Federasyonu, hem bölgesel hem de küresel açıdan birbirlerini etkileyen, destekleyen, yön veren ve hepsinden önemlisi birbirini anlayan iki ülkedir" dedi.

İki ülke arasında tarımdan enerjiye, teknolojiden turizme, eğitimden sanayiye kadar, çok geniş bir yelpazede uzun yıllara dayanan ticari ilişkiler bulunduğunu dile getiren Bakan Özlü, "Türk iş insanları ve Türk özel sektörü, Rusya Federasyonu'ndaki paydaşlarıyla, ortaklarıyla ve partnerleriyle, her koşulda iyi ilişkiler içinde olmuşlardır" ifadelerini kullandı.

Türk iş insanlarının tüm dünyada fark yaratan işlere imza attığını vurgulayan Bakan Özlü, Türkiye'nin artık dünya standartlarında küresel rekabet gücüne ve güçlü sektörlere sahip olduğunu kaydetti.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ HEDEF 100 MİLYAR DOLAR

Bakan Özlü, iki ülke arasındaki ticaret hacminin son 10 yılda yıllık ortalama 30 milyar dolarolduğunu, ancak 2016'da bu rakamın 17 milyar dolara düştüğünü belirterek, "Son 10 yılda 30 milyar dolar civarında seyreden dış ticaret hacmimizin yeniden bu düzeye ulaşması, bizlerin bu forumdaki hedefi olmalıdır. İki ülke arasında gelecekteki hedef 100 milyar dolardır. İlk olarak 50 milyar Dolar sonrasında da 100 milyar dolara çıkartmamız gerekiyor" şeklinde değerlendirmede bulundu.

İki ülke arasındaki dostluğun ticaretle taçlandırılmasından daha doğal bir durum olmadığını dile getiren Bakan Özlü, "Avrasya'nın iki güçlü devletinin her alandaki ilişkileri, olağanüstü değerdedir. Bizler ve Rus dostlarımız bunun farkındayız. Ankara - Moskova arasındaki mesafe Ankara-Brüksel arasındaki mesafeden daha yakındır" açıklamasını yaptı.

Bakanlık olarak Rusya ile bilim, teknoloji, sanayi, tasarım, Ar-Ge ve inovasyonda yeni ortaklılar, yeni projeler ve yeni anlaşmaları hayata geçirmekten memnuniyet duyacaklarını bildiren Bakan Özlü iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin "kazan-kazan" anlayışı çerçevesinde devam edeceğini bildirdi.