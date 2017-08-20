İŞ-YAŞAM
Kenger sakızının kilosu 600 TL'den satılıyor
20 Ağustos 2017 Pazar, 09:30:54 | Güncelleme: 09:40:39
AA
Birçok bölgede kendiliğinden yetişen Kergen bitkisinin kökünden elde edilen sakızın kilogram fiyatı 600 TL. Otundan salatası olan, kökünden de sakızı yapılan Kergen, birçok rahatsızlığa da iyi geliyor
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Kergen bitkisinin kök kısmından elde edilen, her derde deva kenger sakızının kilosu 600 TL'den satılıyor.
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Türkiye'nin birçok bölgesinde kendiliğinden yetişen kenger bitkisinin kök kısmından elde edilen kenger sakızının kilosu altınla yarışıyor.
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Bir kilosu 600 TL'den satılan kenger sakızının fiyatı yaklaşık 2 çeyrek altın değerinde. Sakızın toplanmasının güç olması ve toplatılacak kişi bulunamayışı nedeniyle fiyatının yüksek olduğu ifade ediliyor.
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Sivas'da 15 yıldır kenger sakızı satışı yapan Sebahattin Doymuş, şu açıklamalarda bulundu:
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Kenger sakızının üretimi yedinci ayın on beşi gibi, kenger bitkisinin kuruduğu zaman olur. Çok zahmetlidir. Toplanırken; kengerin etrafına bir kanal eşilir. Daha sonra kengerin kökü çıkarılır.
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Çıkardıktan sonra o kökün başı kesilir ve sütü alınır. Sütü aktıktan sonra iki ila iki buçuk saat sonra süt toplanır. O zaten iki saat sonra katılaşır, sakız haline gelir. Daha sonra elde yıkanır ve makine işleminden geçirilerek çiğnenecek kıvama getirilir.
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Sakızın fiyatı hakkında bilgi veren Doymuş "Kilosu 600 TL, bunu yevmiye ile toplatıyoruz. Bir elemanın yevmiyesi 100 TL. Sabahtan akşama kadar yarım kilo bile toplayamaz. Üç tanesini 5 TL'den satıyoruz" diye konuştu.
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Sebahattin Doymuş, kenger sakızının birçok hastalığa iyi geldiğini belirtip, şöyle konuştu:
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"Mide kanserine, mide reflüsüne, şeker hastalığına, orta kulak iltihabına, kalbin güçlenmesine ve kolesterole iyi geliyor. Çiğnedikten üç gün sonra bozulur ama raftayken hiçbir bozulma olmaz. Yurt dışından gurbetçiler sürekli gelip alıyorlar, çok seviyorlar, Sivaslı'dan çok yurt dışından daha fazla gelip alıyorlar"
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KENGER SAKIZININ FAYDALARI
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Patlayan kulak zarının düzelmesi,
Safra kesesinden taş düşürme,
Kalp damarlarının gevşemesi,
Dişetlerini kuvvetlendirici,
Orta kulak iltihaplanması,
Mide ağrısı ve şişkinliği,
Aperatif / İştah açıcı
Dişleri temizleyici,
Çene gevşemesi,
Hazımsızlık,
Tansiyon,
Yüz felci,
Şeker hastalığı
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