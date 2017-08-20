İŞ-YAŞAM

Kenger sakızının kilosu 600 TL'den satılıyor

20 Ağustos 2017 Pazar, 09:30:54 AA

Birçok bölgede kendiliğinden yetişen Kergen bitkisinin kökünden elde edilen sakızın kilogram fiyatı 600 TL. Otundan salatası olan, kökünden de sakızı yapılan Kergen, birçok rahatsızlığa da iyi geliyor

  • 1 Kenger sakızının kilosu 600 TL'den satılıyor
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    Kergen bitkisinin kök kısmından elde edilen, her derde deva kenger sakızının kilosu 600 TL'den satılıyor. 

     

     

  • 2 Kenger sakızının kilosu 600 TL'den satılıyor
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    Türkiye'nin birçok bölgesinde kendiliğinden yetişen kenger bitkisinin kök kısmından elde edilen kenger sakızının kilosu altınla yarışıyor. 

     

  • 3 Kenger sakızının kilosu 600 TL'den satılıyor
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    Bir kilosu 600 TL'den satılan kenger sakızının fiyatı yaklaşık 2 çeyrek altın değerinde. Sakızın toplanmasının güç olması ve toplatılacak kişi bulunamayışı nedeniyle fiyatının yüksek olduğu ifade ediliyor.

     

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  • 4 Kenger sakızının kilosu 600 TL'den satılıyor
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    Sivas'da 15 yıldır kenger sakızı satışı yapan Sebahattin Doymuş, şu açıklamalarda bulundu:

  • 5 Kenger sakızının kilosu 600 TL'den satılıyor
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    Kenger sakızının üretimi yedinci ayın on beşi gibi, kenger bitkisinin kuruduğu zaman olur. Çok zahmetlidir. Toplanırken; kengerin etrafına bir kanal eşilir. Daha sonra kengerin kökü çıkarılır. 

     

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