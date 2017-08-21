THY 5 yolcu uçağının iç tasarımını yenilemek için büyük bir çalışma başlattı

Türk Hava Yolları, yolcu memniyetini artırmak için filosundaki Airbus 330-200 tipi 5 uçağını içlerini yeniliyor. THY tarihindeki en büyük modifikasyon projesi olan çalışma sonucu yenilenecek uçaklar filoya katılan yeni uçaklara benzetilecek.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, yaklaşık bir yıl süren tasarım ve program yönetim sürecinin ardından 20 Mart tarihinde ilk Kayseri adlı uçakla yenileme çalışması başlamıştı. Tüm uçakların dönüşümünün önümüzdeki kış aylarında tamamlanması hedefleniyor. Yenileme yolcu memnuniyetini artıracak.Çalışmada yenilenen ilk uçak Kayseri adlı TC-JNE kuyruk tescili Airbus 330 tipi uçak oldu.





YENİLEME ÇALIŞMALARINDA NELER VAR?

Kabin içi yenilemede mevcut durumunda 22 koltuk bulunan business sınıfı, 18 koltuk olacak şekilde yeniden düzenlendi. Uçağın arka kısmında bir nokta kaldıralarak 4 koltuk ilave etmek suretiyle 228 koltuklu ekonomi sınıfı 232 koltuklu olarak düzenlendi. Böylelikle koltuk kapasitesi toplamda 250'ye çıktı.

Uçaklara, filoya katılan yeni uçaklarda olan internet bağlantı sistemi de konuldu. Kabin içi mutfak ve zemin paneli modifikasyonu da yapıldı. Kabin içi eğlence sistemleri yenilendi. İlk uçağın kabin içi modifikasyonun tamamlanması nedeniyle bir tören düzenlendi.

Törene katılan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi,"Gerçekten çok güzel bir çalışmaya imza atılmış. Kabindeki eksikliklerimizi gidermek için yeni ekipler kurduk. Birbiri ardına önemli projelere imza atıyoruz" dedi.

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THY Airbus 330-200