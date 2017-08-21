Otoyol çalışmalarında son durum

Bakan Arslan'ın konuşmasından öne çıkan detaylar şu şekilde:

Bakanlar Kurulu'yla birlikte 2.5 günü de idari tatil ilan edince 10 gün boyunca belkide sezonun son tatili diyebileceğimiz uzun soluklu bir tatil var. Vatandaşlarımızın rahat edebilmeleri adına birçok tedbir aldık.

Bakanlar Kurulu'nda özellikle 30 Ağustos'tan başlamak üzere, 5 Ağustos sabah 07.00'a kadar, köprüleri, otoyolları, yap-işlet-devret modeliyle yapılanlar hariç olmak üzere, ücretsiz hale getirdik. Bu önemli bir uygulamaydı. Yine bütün yollarda 10 gün boyunca bakım, onarım, yapım, yenileme çalışmalarını tamamen durdurduk. Bu durdurmayı yaparken de özellikle, daha fazla şerit ile insanlarımıza hizmet edebilmek ve bayramda rahat edebilmeleri adına bir trafik uygulaması yapmış olacağız.

Bunun yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanlığımızla birlikte özellikle insanlarımızın, kazasız, belasız seyahat edebilmeleri adına, birçok uygulamayı hayata geçiriyoruz. İlave tedbirler aldık, ek seferler koyduk. Yoğunluğa bağlı olarak çok daha fazla seyir söz konusu olacak.

KÖPRÜ VE OTOYOLLARDA ÇALIŞMALAR DURDU

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çok ciddi çalışmalar yaptık. Yaklaşık 40 yıllık bir yenileme yaptık. Yenilemeyle ilgili, güçlendirmeyle ilgili, depreme dayanıklılıkla ilgili yaptığımız masraf köprü maliyetinin yaklaşık yüzde 40'ı kadar. Eğik askıları, dik askılara çevirmek gibi birçok önemli çalışma yaptık. Çalışmalarımız bu gece yarısı itibariyle yani, 21 Ağustos'u 22 Ağustos'a bağlayan geceyarısı itibarıyla bitirmiş olacağız.

Köprü 6 şeritle birlikte yeniden hizmet verecek. 82 kişilik bir ekiple gece gündüz çalışarak, 31 Ağustos diye deklare etmiştik, daha sonra 25 Ağustos'a taşıdık ama özellikle bayramla ilgili hareketliliğinde başlayacağını düşünerek çalışmaları hızlandırdık. Bundan sonraki en erken çalışmaya 20 yıl sonra ihtijyaç duyulacak. Toplam 6 veya 7 günde bitecek. Bundan sonra uzun soluklu bir çalışma olmayacak. Bu geceyarısı en son çalışmamızı da bitirmiş olacağız.

ÇAMLICA GİŞELERİ SERBEST GEÇİŞ OLACAK

Gerek Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde gerek, Mahmutbey Gişeleri'nde, gerekse 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uyguladığımız serbest geçiş sistemi trafiği yüzde 20 rahatlattı. Vatandaşlar 15 Temmuz'da yapılan çalışmalar nedeniyle rahatlığı pek hissedemedi ama Çamlıca Gişeleri'nde çalışmalarımızı 25 Ağustos itibarıyla bitirmiş olacağız. 25 Ağustos'tan itibaren Çamlıca Gişeleri'nde de serbest geçiş olacak.