Fiat kime satılacak? Fiat satışında son durum!

Geçtiğimiz hafta Automotive News'in gündeme getirdiği Fiat'ın satılacağı yönündeki iddialar güç kazanmaya başladı.
Haberde "bilindik Çinli bir üreticinin" bu ay başlarında Fiat'a satın alma teklifi ilettiği belirtilmiş, haber üzerine Fiat hisselerinde sert bir yükseliş yaşanmıştı.
Adı geçen firmalardan Guangzhou ve Dongfeng Motor bu iddiayı yalanlamasına karşın bugün önemli bir gelişme daha yaşandı.
Great Wall Motors'tan adının açıklanmamasını isteyen bir yetkili, Reuters'a telefon üzerinden bilgi vererek, "Bu konu ile ilgili olarak, şu anda satın alma niyetimiz var. (FCA ile) ilgileniyoruz" dedi. Yetkili ayrıntı vermedi.
Dünyanın yedinci büyük otomotiv üreticisi olan FCA'nın CEO'su Sergio Marchionne, artan maliyetler nedeniyle ve elektrikli araç geliştirmek için ortak veya şirketin tamamıyla ilgilenen bir yatırımcı aradıklarını daha önce ifade etmişti.
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Misafir 14 dakika önceSıfırdan yerli otomobil üretmek yerine hazır marka, hazır platformlu fiat'ı milli değerlerimiz arasına katmalı,bu fırsat kaçırılmamalı00
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Misafir 25 dakika önceÇin gümbür gümbür geliyor. Çok kutuplu yeni dünya da betona yatırım yaparak ancak seyirci ve adamlara pazar oluruz00
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Misafir 27 dakika önceKoç grubu yıllardan beri Fiat a üretim yapıyor ve markayı alıcak güçleride var neden almıyorlar ?00