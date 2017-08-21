Fiat, Çinliler, Fiat satış
İŞ-YAŞAM

Fiat kime satılacak? Fiat satışında son durum!

Fiat Çinlilere satılacak mı?

Otomotiv devi Fiat'ın Çinlilere satılacağı yönündeki haberler durmak bilmiyor. Fiat'ı satın alabilecek şirketler arasında adı geçen Guangzhou ve Dongfeng Motor bu iddiayı yalanlarken, Great Wall ise dev firmayla ilgilendiklerini açıkladı

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:27:18 Güncelleme: 15:29:26

Geçtiğimiz hafta Automotive News'in gündeme getirdiği Fiat'ın satılacağı yönündeki iddialar güç kazanmaya başladı.

Haberde "bilindik Çinli bir üreticinin" bu ay başlarında Fiat'a satın alma teklifi ilettiği belirtilmiş, haber üzerine Fiat hisselerinde sert bir yükseliş yaşanmıştı.

Adı geçen firmalardan Guangzhou ve Dongfeng Motor bu iddiayı yalanlamasına karşın bugün önemli bir gelişme daha yaşandı.

Great Wall Motors'tan adının açıklanmamasını isteyen bir yetkili, Reuters'a telefon üzerinden bilgi vererek, "Bu konu ile ilgili olarak, şu anda satın alma niyetimiz var. (FCA ile) ilgileniyoruz" dedi. Yetkili ayrıntı vermedi.

Dünyanın yedinci büyük otomotiv üreticisi olan FCA'nın CEO'su Sergio Marchionne, artan maliyetler nedeniyle ve elektrikli araç geliştirmek için ortak veya şirketin tamamıyla ilgilenen bir yatırımcı aradıklarını daha önce ifade etmişti.

  • fiat çinliler
  • fiat satış
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YORUMLAR 8
  • Misafir 14 dakika önce
    Sıfırdan yerli otomobil üretmek yerine hazır marka, hazır platformlu fiat'ı milli değerlerimiz arasına katmalı,bu fırsat kaçırılmamalı
  • Misafir 25 dakika önce
    Çin gümbür gümbür geliyor. Çok kutuplu yeni dünya da betona yatırım yaparak ancak seyirci ve adamlara pazar oluruz
  • Misafir 27 dakika önce
    Koç grubu yıllardan beri Fiat a üretim yapıyor ve markayı alıcak güçleride var neden almıyorlar ?
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