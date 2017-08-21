ÇAYKUR'da yaş çay bedeli ödemeleri belli oldu - ÇAYKUR'da yaş çay bedeli ödemeleri 2017

ÇAYKUR'un, üreticilere temmuz ayı yaş çay bedeli olan 340 milyon lirayı ödemeye başladığı bildirildi.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, temmuz ayında alınan 170 bin ton yaş çay karşılığı üreticilere 340 milyon lira ödeneceği belirtildi.

Söz konusu paranın, bugün itibarıyla üreticilerin banka hesaplarına aktarıldığı ifade edilen açıklamada, ödemelerin ay sonuna kadar tamamlanacağı, üreticilerin çay paralarını hangi günlerde çekebileceklerini bağlı bulundukları fabrika müdürlükleri tarafından SMS ile kendilerine bildirileceği kaydedildi.

Açıklamada, üçüncü sürgün yaş çay alımlarına bugün itibarıyla başlandığı, kotanın ise 500 kilogram olarak belirlendiği bildirildi.

ÇAYKURda yaş çay bedeli ödemeleri 2017

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