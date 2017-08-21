ÇAYKUR çay, ÇAYKUR'da yaş çay bedeli ödemeleri 2017
İŞ-YAŞAM

ÇAYKUR'da yaş çay bedeli ödemeleri belli oldu - ÇAYKUR'da yaş çay bedeli ödemeleri 2017

ÇAYKUR'da yaş çay bedeli ödemeleri belli oldu

Temmuz ayı yaş çay bedeli olan 340 milyon lira, üreticilere ödenmeye başlandı

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 17:23:20 Güncelleme: 17:25:12 AA

ÇAYKUR'un, üreticilere temmuz ayı yaş çay bedeli olan 340 milyon lirayı ödemeye başladığı bildirildi.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, temmuz ayında alınan 170 bin ton yaş çay karşılığı üreticilere 340 milyon lira ödeneceği belirtildi.

Söz konusu paranın, bugün itibarıyla üreticilerin banka hesaplarına aktarıldığı ifade edilen açıklamada, ödemelerin ay sonuna kadar tamamlanacağı, üreticilerin çay paralarını hangi günlerde çekebileceklerini bağlı bulundukları fabrika müdürlükleri tarafından SMS ile kendilerine bildirileceği kaydedildi.

Açıklamada, üçüncü sürgün yaş çay alımlarına bugün itibarıyla başlandığı, kotanın ise 500 kilogram olarak belirlendiği bildirildi.

  • ÇAYKURda yaş çay bedeli ödemeleri 2017
  • çaykur çay
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kredi hesaplama, kur çevirici, "bir depo kaça dolar?" ve fazlası için tıklayın.
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme