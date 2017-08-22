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İŞ-YAŞAM

THY'den bayramda seyahat edeceklere önemli uyarı

THY'den yolculara "en az 2 saat önce havalimanında olma" uyarısı

Kurban Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da içine alan 10 günlük tatil nedeniyle havalimanlarında yoğunluk yaşanmaması için Türk Hava Yolları (THY, yolculara uçuşlarından en az iki saat önce havalimanlarında olmaları uyarısında bulundu

22 Ağustos 2017 Salı, 15:00:44 Güncelleme: 15:03:33 DHA

THY´nin duyurusu şöyle:

"25 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları ayrıcalığı ile gerçekleştireceğiniz seyahatlerinizde, bayram ve tatil heyecanı nedeniyle oluşabilecek yoğunluktan etkilenmemeniz için planlanan uçuş saatinizdeniki saat önce havalimanlarımızda olmanızı öneriyoruz."

THY ayrıca 25 Ağustos ile 4 Eylül arasında içhatlarda 113, dış hatlarda ise 83 ek sefer olarak toplam 196 ek sefer planladıklarını belirterek şu açıklamayı yaptı:

İÇ HATLARDA:

"İstanbul Bodrum- Milas; Gidiş- Dönüş Toplam Ek Sefer Sayısı; 42
Atatürk Havalimanı iniş kalkışlı: 32
Sabiha Gökçen Havalimanı iniş kalkışlı; 10
İstanbul AntalyaGidiş- Dönüş Toplam Ek Sefer Sayısı 31
Ataürk Havalimanı iniş kalkışlı; 25
Sabiha Gökçen Havalimanı iniş kalkışlı; 6
İstanbul Dalaman Toplam Ek Sefer Sayısı; 24
Atatürk Havalimanı iniş kalkışlı; 16
Sabiha Gökçen Havalimanı iniş kalkışlı; 8
İstanbul Trabzon,  Toplam Ek Sefer Sayısı 8 (Ataürk Havalimanı iniş kalkışlı)"

DIŞ HATLAR:

"İstanbul Bakü  Toplam 20 Ek Sefer,
İstanbul Kuveyt  Toplam 12 Ek Sefer
İstanbul Podgorica Toplam 8 Ek Sefer
İstanbul Paris Toplam 5 Ek Sefer "

Açıklamada bayram dönemi biletlerinde tercih edilen noktalar için, "Yurtiçinde Bodrum, Dalaman, Antalya, Trabzon gibi noktalar tercih edilirken; yurtdışında Barselona, Roma, Paris, Prag, Budapeşte, Milano, Venedik, Londra, New York, Los Angeles, Miami, San Francisco, Bangkok, Phuket, Saraybosna gibi noktalar tercih edilmekte" ifadelerine yer verildi.

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  • THY ek seferler
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