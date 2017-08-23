CNR Food İstanbul’a dünya gıda kralları geliyor

CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği’nin iş birliği ile düzenlenen CNR Food İstanbul fuarına 45 ülkeden gıda krallarının da bulunduğu 500 firma yetkilisi alım yapmak için geliyor.



Türkiye’de ilk kez gıda, ambalaj ve ev dışı tüketim sektörleri, CNR Food İstanbul, CNR Ambalaj Fuarı, Ev Dışı Tüketim Ürünleri ve Tedarikçileri Buluşması ile 20-23 Eylül 2017 tarihleri arasında, CNR EXPO Yeşilköy’de bir araya gelecek. Bin 500 markanın yer aldığı, üç sektörün tek çatı altında buluştuğu organizasyon, 80 bin metrekarelik alanda düzenlenecek. Fuara toplam 85 ülkeden, 65 bin ziyaretçinin katılması bekleniyor.



4 MİLYAR DOLARLIK POTANSİYEL



Fuar kapsamında gıda, ambalaj ve ev dışı tüketim sektörleri; Ekonomi Bakanlığı’nın Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) Projesi kapsamında Türkiye’nin en kapsamlı alım heyetleri organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak.



Başta ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, Kanada, Rusya, Polonya, Ukrayna, Yunanistan, Bosna Hersek, Karadağ, Güney Kore, Çin, Tayvan, Singapur, Meksika, Brezilya, Kolombiya, Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün, Azerbaycan, Katar, Bahreyn, Mısır, Filistin, Malezya, Hindistan, Tacikistan, Kazakistan, Afganistan, Nijerya, Panama, Dominik Cumhuriyeti, Etiyopya, Kosta Rika, Kenya, Nepal, Peru, Lübnan ve Tunus olmak üzere, 45 farklı ülkeden 4 milyar dolar ihracat yapma potansiyeline sahip, 500 ithalatçı firmanın yer alacağı ‘Alım Heyetleri B2B Eşleştirme Programı’na sektörünün kralı sayılan firmalar katılacak.



16 BİN MAĞAZANIN TEDARİKÇİSİ



Dünyanın en önemli şekerleme firmalarından olan ve Peru’nun Şeker Kralı olarak bilinen Raul Rojas'ın firması Waykis Sunqu Sac ve Arap yarımadasında 5 binden fazla çalışanı ve FMCG sektöründeki 350’den fazla mağazasıyla faaliyet gösteren Bahreyn’in en büyük gıda zinciri Jawad Business Group CNR Food’da Türk firmalarla buluşacak. Fuara katılacak diğer dev kuruluşlar arasında ise Ortadoğu’da 16 bin zincir mağazanın ürün tedarikçiliğini yapan Suudi Arabistan menşeli Balsharaf Group, 135 milyon dolarlık ithalat bütçesine sahip Tacikistan firması Tajero LLC ve Avrupa başta olmak üzere Amerika, Afrika ve Asya’ya yıllık 18 bin konteynerlik gıda dağıtımı yapan Elamer SA yer alıyor.



HİNDİSTAN’IN İLGİSİ FAZLA



Çin’den sonra dünyanın en kalabalık nüfusa sahip ülkesi Hindistan’ın CNR Food İstanbul’a ilgisi çok fazla. Uluslararası markaların tüm Hindistan’da dağıtım ve pazarlama haklarını elinde bulunduran SHS Global fuarda Türk markalarla bir araya gelecek. Yine Hindistan’ın Sri Roda Foods şirketi süpermarket, restoran ve süper deluxe otellerin ihtiyaçlarını Türk ürünleriyle karşılamak için bağlantılar kuracak. Ayrıca ABD’de 1950 yılından bugüne, 14 farklı eyalette, 8 binden fazla noktaya hizmet veren Lipari Foods, Azerbaycanlı Gilan Holding, Bahreyn’in süpermarket, restoran ve otellerin tüm gıda ürünü ihtiyaçlarının tedarikini gerçekleştiren Abdul Aziz Ali Foodstuff Store W.L.L, Katar’da çoğunluğu FMCG ürünleri olmak üzere 3 binden fazla ürünün ithalat ve dağıtımını gerçekleştiren Binrashed Foods, Almanya’nın en önemli yağ ve gıda ürünleri ithalat ve dağıtıcısı Aylin Marketing ve Ürdün’ün FMCG sektöründe en büyük distribütör firması Mohammed A.R. Zayed & Partners Co. Türk şirketlerle bir araya gelerek ticaret zemini yakalayacak.



REKOR İHRACAT HACMİ BEKLENİYOR



Gıda toptancıları, kurumsal satın almacılar, işletmeciler, yeni işletme sahibi olacaklar, otel ve restoran zincirleri tarafından yoğun ilgi görecek olan fuarın Türk gıda sektörünün en büyük uluslararası ticaret platformu olması ve rekor ihracat hacmine ulaşması bekleniyor.

CNR Food İstanbul

CNR Food İstanbul Fuarı

CNR Food İstanbul Yeşilköy